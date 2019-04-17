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Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

Заманили та зґвалтували: подробиці знущань підлітків над 6-річним хлопчиком під Харковом

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На Харківщині в селі Пісочин жителі приголомшені історією зі зґвалтуванням маленького хлопчика. За словами місцевих активістів, троє підлітків 14 і 15 років заманили в занедбану аптеку 6-річну дитину з вадами розвитку і, ймовірно, поглумилися над нею. Все це зняли на відео і навіть намагалися потім продати в школі за 50 грн.

Зараз місцеві жителі проходу не дають батькам ґвалтівників. А поліція шукає докази. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Покликали пограти в хованки

На думку місцевої поліції, ця історія трапилася ще в кінці лютого, але відомо про неї стало лише в квітні.

Місцеві мами розповідають, що діти почали приходити додому зі школи й запитувати у батьків, що таке зґвалтування. Поступово з'ясувалося, що в їхньому навчальному закладі троє підлітків – двоє учнів 8 класу і один 9-класник – розповідають, що поглумилися над 6-річною дитиною. Все зняли на відео і навіть пропонували продати за 50 грн бажаючим.

Школа

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Все це відбулося поряд із дитячим майданчиком у селі.

"Там є занедбана аптека. Начебто ці троє хлопців запропонували маленькому хлопчикові та його братові з 4 класу пограти з ними в хованки. Коли діти зайшли в занедбане приміщення, вони почали приставати, старшого брата виштовхали і закрилися там із молодшим. Той 6-річний хлопчик відстає у розвитку, в нього проблеми з мовою, важко зрозуміти, що він каже. І вони з багатодітної сім'ї. Потім старший брат якось зумів відчинити двері й забрав дитину", – розповіла OBOZREVATEL одна з місцевих мешканок.

Аптека поряд із дитячим майданчиком

Аптека поряд із дитячим майданчиком

Факти

Уже пізніше мама випадково дізналася про інцидент і написала заяву в поліцію.

Там відкрили провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування дитини). Винним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Однак у поліції все ж схиляються, що це була спроба наруги.

"Це був замах на зґвалтування. Поліція з'ясувала, що трапилося це ще в кінці лютого. А ось відео, про яке розповідали діти, досі не знайшли, але шукають. Мама відмовилася від проходження судмедекспертизи, проте під час звичайного огляду слідів зґвалтування не виявлено. З цими підлітками проведена бесіда", – розповіли нам у прес-службі поліції Харківської області.

На місці злочину

На місці злочину

Факти

Шукають зникле відео

Зараз у селі обстановка досить напружена, підлітки в школу не ходять.

"Один із них живе не в нашому селі, а в Харкові, у нього глухоніма мама. А двоє живуть у нас. Зараз місцеві жителі, звичайно, цим сім'ям проходу не дають, село повниться чутками, історія обростає різними подробицями. Батьки цих хлопців шоковані і не дуже вірять у те, що сталося, але перебувають у пригніченому стані. Та й постраждалий хлопчик боїться з дому виходити на вулицю", – повідомив OBOZREVATEL фахівець у справах дітей та молоді місцевої сільради Валентина Чарушникова.

Зараз у сільраді готують матеріали на цих хлопців для районної прокуратури.

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У школі кажуть, що поліція прийшла до них одразу після канікул, 4 квітня. І після цього підозрювані підлітки на навчання вже не виходили. Для них зараз організовано дистанційне навчання.

Батьки бояться відпускати дітей одних

Батьки бояться відпускати дітей одних

Факти

"Ці хлопці перебували у нас на внутрішньому шкільному обліку. Інтересу до навчання вони не проявляли, особливо нічим не цікавилися", – пояснила нам директор Оксана Сасіна.

За її словами, всі троє з порівняно благополучних сімей.

"Так, один хлопчик виховується в сім'ї, де є інвалід. Другий живе з мамою і бабусею, а у третього є і мама, і тато. Всі вони працюють, не так багато часу в них залишається на виховання дітей", – зазначила директор.

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У школі також відео зґвалтування ніхто не бачив, хоча про нього багато говорять.

"Ми розмовляли з дітьми, запитували, хто з них хоча б дивився це відео, але ніхто не зізнався. Чи існує воно насправді, чи хлопці бравували – тут вже з'ясовує поліція. Якщо відео було, навіть якщо діти його знищили, поліція все одно його знайде", – впевнена директор.

Батьки постраждалого хлопчика написали заяву, в якій заборонили поширювати про їхню сім'ю будь-яку інформацію.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
подросточкам мошоночки сталькой перетянуть и подвесить за ножки ,ебальцем в низ .
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