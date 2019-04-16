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Замах на Зеленського? У ГПУ прояснили галас через напад під Києвом

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Озброєна група осіб, затримана на Київщині неподалік від будинку кандидата у президенти Володимира Зеленського, готувала злочин щодо одного відомого кримінального авторитета, а не шоумена.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, злочинці при затриманні чинили опір працівникам поліції.

"Затримання відбувалося в лісі, поряд із дорогою, що веде до села Іванковичі. З огляду на те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім'я кандидата у президенти України Зеленського, окремі засоби масової інформації через повідомлення одного з народних депутатів помилково почали трактувати цю подію як можливий замах на нього", — написала вона.

Замах на Зеленського? У ГПУ прояснили галас через напад під Києвом
Замах на Зеленського? У ГПУ прояснили галас через напад під Києвом

"Офіційно заявляємо, що жодного відношення зазначена затримана група осіб до кандидата у президенти України Зеленського не має і у правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація з планування ними злочину щодо останнього", — додала Сарган.

Прес-секретар уточнила, що злочин вони готували проти іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

На даний час готуються клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Зі свого боку член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що поліція перевіряє інформацію про те, чому ця група, озброєна великокаліберним кулеметом, перебувала саме в безпосередній близькості до котеджного селища, в якому проживає кандидат у президенти.

Замах на Зеленського? У ГПУ прояснили галас через напад під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський з сім'єю проживає у селищі Іванковичі у Київській області. Котеджне містечко "Маєток" розташоване у 30 кілометрах від столиці.

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Особи
Лариса СарганВолодимир ЗеленськийАнтон Геращенко
Місце
Україна
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