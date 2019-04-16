Замах на Зеленського? У ГПУ прояснили галас через напад під Києвом

Озброєна група осіб, затримана на Київщині неподалік від будинку кандидата у президенти Володимира Зеленського, готувала злочин щодо одного відомого кримінального авторитета, а не шоумена.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, злочинці при затриманні чинили опір працівникам поліції.

"Затримання відбувалося в лісі, поряд із дорогою, що веде до села Іванковичі. З огляду на те, що багатьом ЗМІ відомо, що саме в Іванковичах проживає сім'я кандидата у президенти України Зеленського, окремі засоби масової інформації через повідомлення одного з народних депутатів помилково почали трактувати цю подію як можливий замах на нього", — написала вона.

"Офіційно заявляємо, що жодного відношення зазначена затримана група осіб до кандидата у президенти України Зеленського не має і у правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація з планування ними злочину щодо останнього", — додала Сарган.

Прес-секретар уточнила, що злочин вони готували проти іншої особи, яка за збігом обставин також проживає неподалік.

На даний час готуються клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Зі свого боку член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що поліція перевіряє інформацію про те, чому ця група, озброєна великокаліберним кулеметом, перебувала саме в безпосередній близькості до котеджного селища, в якому проживає кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти України Володимир Зеленський з сім'єю проживає у селищі Іванковичі у Київській області. Котеджне містечко "Маєток" розташоване у 30 кілометрах від столиці.

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