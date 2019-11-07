Замах на Ігоря Сала готувався не один день – інтерв'ю з охоронцем

Замах на російсько-українського бізнесмена Ігоря Сала, який стався у Києві, став ще однією ланкою в ланцюжку замовних вбивств. В результаті вибуху загинув співробітник поліції охорони, а водій представницького Mercedes і особа, яку охороняюли, отримали важкі травми.

Про те, як стався замах, чи можна було його запобігти і чи варто розраховувати на броньовані автомобілі - в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів директор охоронної компанії "Антикілер" Микола ЗБОРЩИК.

Микола Зборщик

– Микола, рік тому ми якраз обговорювали замовні вбивства і те, що підривати будуть частіше.

– Основним інструментом кілерів в Україні є вогнепальна зброя, однак вибухові пристрої дозволяють успішно вирішувати, як би це цинічно не звучало, більшість завдань, що стоять перед найманими вбивцями. В першу чергу – через свою доступнiсть і дешевизну.

Вибух в Києві стався увечері 6 листопада

– Такого роду замахи, як на Ігоря Сало, у нас вже були?

– Для України це порівняно новий спосіб замаху. Я не пам'ятаю, щоб когось в нашій країні було ліквідовано саме таким чином – щоб вибуховий пристрій на дах автомобіля.

– Якого типу вибуховий пристрій використовував кілер?

– У випадку з замахом на Сало, який пересувався в броньованому автомобілі, то швидше за все було застосовано кумулятивний вибуховий пристрій.

Спрямований вибух такого ВП здатний пробити практично будь-яке бронювання, що застосовується в бізнес-сегменті.

Принцип дії кумулятивного заряду полягає в фокусуванні більшої частини енергії вибуху в певному напрямку. Конструктивно цього можна досягти і за допомогою додання особливої форми вибуховій речовині.

КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ (кумуляція), концентрація дії вибухової хвилі в заданому напрямку. Здійснюється при детонації заряду з так званої кумулятивної виїмкою, зверненої в бік об'єкту, який треба вразити.

В даному випадку в пластидi була видавлена конусоподібна воронка (вибухівка м'яка, як пластилін, тому їй можна надати будь-яку форму). Завдяки такій формі вибухової речовини велика частина енергії вибуху поширилася не рівномірно на всі боки, а сконцентрувалася цією самою воронкою в одному напрямку і пропалила броню як автоген.

Далі спрацювали вражаючі фактори кумулятивного струменя.

По-перше, вiн створив колосальний надлишковий тиск усередині салону автомобіля – вибухову хвилю в маленькому, замкнутому просторі броньовика. По-друге, від броні під час вибуху всередину салону відлетіло безліч металевих осколків, через що люди, яки знаходились в салоні, отримали множинні поранення.

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– В результаті замаху, як ми вже знаємо, загинув співробітник поліції охорони, а Ігор Сало і його водій були поранені. Чи можна було уникнути таких наслідків?

– Шанси на виживання у всіх, хто знаходився у цьому автомобілі, були при виконанні певних умов.

Одне з них, і найбільш важливе – якби водій і охоронець вчасно помітили, що наближається мотоцикліст і зробили дії для нейтралізації загрози (я не кажу про те, що охоронець повинен був вийти з машини і стріляти по кілеру).

Як мінімум, це зміна динаміки руху автомобіля, щоб перешкодити мотоциклістові наблизитися до нього.

АДЖЕ КIЛЕРУ ТРЕБА БУЛО ПРИКРIПИТИ ВИБУХОВBQ ПРИСТРІЙ НА ДАХ, ПІСЛЯ ЧОГО ПРИЗВЕСТИ ЙОГО В ДІЮ і від'їхати на безпечну для себе дистанцію.

ВП наводився в дію швидше за все за допомогою кнопки, якогось брелка дистанційного керування.

У всіх випадках, про які я знаю, мотоциклісти закріплювали на дах автомобіля вибуховий пристрiй виключно в момент зупинки (стоянки). На ходу – для кілера це небезпечно.

Наведу цитату з нашої інструкції для охоронців по діям у подібних ситуаціях.

Під час перебування в автомобілі кожному охоронцеві/водієві призначається свій сектор спостереження. У процесі руху вони зобов'язані здійснювати безперервний контроль за навколишнім оточенням з метою виявлення підозрілих об'єктів або небезпечних маневрів інших учасників дорожнього руху. Мотоцикліст, люди на скутері і навіть на велосипедах – є на маршрутах пересування підозрілими об'єктами №1.

Перший, хто помітив загрозу (підозрілий об'єкт) на маршруті пересування, повинен в повний голос подати команду. Водій збільшує швидкість або здійснює інший відповідний обстановці маневр.

ОХОРОНЕЦЬ ДАЄ КОМАНДУ КЛІЄНТУ "ЛЯГТИ"! – при необхідності знижує рівень особи, що охороняється, рукою або ж переміщається на задньому сидінні і прикриває КЛІЄНТА СВОЇМ ТІЛОМ.

– Чому було обрано саме такий спосіб замаху?

– Можу припустити, що розроблялися інші варіанти, наприклад, розстріл з автоматичної зброї при пішому супроводі, при посадці/висадці з автомобіля. Те, що є найбільш звичним для наших реалій.

Але, очевидно, ці способи виявилися важко здійсненними – наприклад, через якісну роботу охорони в місцях перебування їх клієнта і т.п. А ТУТ МАЛО ХТО ОЧІКУВАВ ТАКОГО, ТИМ БІЛЬШЕ АВТОМОБІЛЬ БУВ БРОНЬОВАНИЙ.

– Загинув охоронець, який сидів попереду - поруч з водієм...

– І ось тут виникає питання, чому виконавець не приліпив вибуховий пристрій саме над заднім сидінням? Може похапцем не встиг, а може Сало іноді їздив на передньому сидінні?

Судячи з фото, кілер приліпив вибуховий пристрій строго над переднім.

На правому передньому сидів охоронець, який загинув в результаті вибуху

– Чому пристрій саме на дах? До речі, багато хто переконаний, що броньований автомобіль – це мало не стовідсоткова гарантія.

– Справа в тому, що дах – одне з найслабших місць в броньованих автомобілях. За фото автомобіля Ігоря Сала не зовсім зрозуміло: це було заводське бронювання або ж доопрацювання автомобіля в якомусь спеціалізованому ательє (т.зв. кустарне бронювання).

Крім можливості чисто фізичного руйнування захисних матеріалів могутнішою зброєю, ніж було розраховано конструкцією, або вищою силою заряду, зустрічаються і помилки в розробці конструкції та встановлення захисних матеріалів, в місцях і способах їх кріплення. Цим якраз часто грішать ательє, які допрацьовують, бронюють автомобілі.

Броньований автомобіль значно знижує ризики і, по факту, це одна з обов'язкових умов якісного забезпечення особистої безпеки. Замах на Ігоря Сало також яскравий цьому приклад: не було б бронезахисту – всім трьом би голови повідривало.

Деякі броньовані автомобілі спокійно витримують обстріл iз різної стрілецької зброї і навіть постріл з гранатомета. Але у них також є вразливі місця, чим і скористався кілер при замаху на Сала.

У них за фактом, було так: броньований автомобіль є (о, це супер), є поруч поліцейський, який, по ідеї, з вогнепальною зброєю (взагалі клас) – і Сало відчував себе захищеним.

Мої джерела повідомили, що він вів досить обережний спосіб життя, тобто дотримувався певних правил безпеки. Однак в його випадку цього виявилося недостатньо.

Якісна особиста охорона – це комплекс заходів. От якби його супроводжував ще один позашляховик (бажано броньований), то бізнесмен був би однозначно не такий легкою мішенню.

– Чи можна було запобігти замаху?

– Я впевнений, що замах готувався не один день, можливо місяць і більше. За ним стежили, кілер(-и) відпрацьовували шляхи відходу і, ймовірно, не випадково вибрали саме цю ділянку для замаху на маршруті.

Тобто, підготовка кілерів не була виявлено на ранньому етапі. Значить була відсутня оперативна робота.

Але навіть при такому розкладі – технічно охорона могла запобігти цьому замаху. Також важливо враховувати і навички водія.

Завдання під час зупинки – залишити простір для оперативного маневру. У разі прояву загрози різко рвонути автомобіль вперед, в сторону, назад. Піти на таран і т.п. Збити потенційного зловмисника.

У темний час доби, звичайно, складно відстежувати загрози на трасі пересування, але мотоцикл однозначно помітити можна.

– За деякими даними, у охоронця (співробітника поліції охорони) не було при собі вогнепальної зброї.

– На мою думку, вогнепальну зброю в замаху на Сала не зіграло істотну роль (у захисті бізнесмена). Їхній головний козир – це бронеавтомобіль, але вони просто не змогли скористатися в даній ситуації цією перевагою.

Повторю ще раз. Броньовані автомобілі – це не 100% гарантія захисту людей, якi в них знаходяться. І на пострадянському просторі досить прикладів, коли ліквідували бізнесменів, які перебували в таких авто.

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На завершення розмови Микола розповів повчальну історію:

– Автор книги "Азбука охоронця" Сергій Козлов (вона вийшла ще в 2004 р) описав досить повчальний випадок, який стосується дій охоронців під час наближення до автомобіля мотоцикліста. Саме уривок з цієї книги довгий час мало не була притчею серед охоронців. Правда, саме в РФ – даний спосіб знайшов велику популярність серед найманих вбивць.

"Притча" ця носить зміст наступного характеру і має до нашого епізоду непряме відношення:

Автомобіль особи, що охороняється, потрапив у затор. Машина рухалася дуже повільно, затиснута в потоці інших учасників дорожнього руху. Машина була броньована. А ззаду в її напрямку, лавіруючи між автотранспортними засобами, пробирався мотоцикліст, який, само собою, рухався набагато швидше за інших.

Охоронець помітив мотоцикліста і прийняв цілком професійне і абсолютно правильне рішення: він вийшов з автомобіля, зайняв позицію біля дверей шефа і рухався поруч, поки мотоцикл не проїхав повз.

Пасажири в автомобілі вирішили інакше. Першим обурився знайомий шефа, який їхав з ним на задньому сидінні: "Ти глянь-ка, що цей твій охоронець витворяє!".

Оскільки шеф, як і його знайомий, про можливу загрозу, що йде від мотоциклістів, і ескорт, який рухається, поняття не мав, він звернувся за консультацією до іншого "перевіреного" хлопця. До свого старого доброго водія. Той, який знав лише свою баранку, але щоб не здатися некомпетентним в очах керівника, зробив здивоване обличчя і знизавши плечима сказав: "А чорт його знає, що він чудить".

Результатом даного епізоду стало звільнення охоронця. Тобто, єдиного професіонала з усіх, які перебували тоді в машині. Єдиного, хто звернув тоді увагу на цього злощасного мотоцикліста і оцінив можливі загрози від його наближення до автомобіля з особою, яку охороняв.

Але людина, яка правильно виконала свою роботу, виявилась зайвлю у цій теплій компанії. Він, бачте, шефа в незручне становище перед знайомим поставив, тепер всі будуть говорити, що у нього охоронець – придурок.

Таким чином, якщо волею випадку на таку роботу, до такої людини і потрапляє професійно підготовлений співробітник, то він часто виявляється просто не в змозі виконувати свої обов'язки. І заважає йому ніхто інший, як сам клієнт і напарники по роботі, які намагаються в першу чергу догодити шефу, а не якісно виконати свою роботу.

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