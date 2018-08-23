Замах на Гандзюк: ймовірного виконавця заарештували

Суд заарештував п'ятого підозрюваного в замаху на активістку і радника мера Херсона Катерину Гандзюк.

Про це в четвер, 23 серпня, повідомив в Facebook перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, мова йде про затриманого, який, за версією слідства, вилив кислоту на Гандзюк, і під час скоєння злочину він також отримав значний опік частин свого тіла.

"Це молодий 23-річний чоловік, житель Житомирської області, який дійсно з перших днів війни на Сході став на захист держави", - написав він.

За даними ЗМІ, мова йде про Микиту Грабчука. Як повідомив "Українській правді" речник Нацполіціі Ярослав Тракало, підозрюваний заарештований терміном на 2 місяці без права застави.

Аброськін повідомив, що за підозрою в організації замаху на активістку затримано групу в кількості п'яти осіб, з яких чотирьом обрана судом запобіжний захід - арешт, ще одному - цілодобовий домашній арешт.

"Керував цією групою 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО. Він використовував свій авторитет і задіяв для вчинення злочину своїх молодших бойових побратимів, жителів Житомирської та Хмельницької областей", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гандзюк облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новиков. 6 серпня суд вирішив взяти його під варту до 1 жовтня.

Сама Ганздюк стверджувала, що не впізнає Новікова, і що він є "випадковою людиною".

7 серпня голова Нацполіціі Сергій Князєв розповів, що в справі з'явився ще один підозрюваний. Також в поліції оприлюднили нові дані про кислоті, якою облили активістку. На наступний день генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

20 серпня суд заарештував іншого підозрюваного Віктора Горбунова до 16 жовтня. Більш того, Князєв розповів, що всього затримано п'ятеро осіб. За його словами, більшість з них - учасники АТО.

Пізніше в поліції заявили, що в справі про замах на Гандзюк в цілому 6 затриманих підозрюваних.

22 серпня Микола Новиков був відпущений судом з-під варти .