Замах на депутата у Києві: в поліції сказали, що загрожує кілеру

Кілеру, який у центрі Києва розстріляв авто депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, у разі затримання загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це розповіла в ефірі ObozTV спікерка Шевченківського відділення поліції Києва Анна Зубрєва, коментуючи резонансний злочин і загибель від кулі 3-річного сина Соболєва.

"Вчора і сьогодні правоохоронці опитують всіх свідків та очевидців даної події, вилучають записи з камер відеоспостереження. Зараз оперативники проводять весь комплекс оперативно-розшукових заходів, щоби встановити підозрюваного і його затримати. Якщо їх затримають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі", – повідомила представниця поліції.

Вона нагадала, що в неділю о 17:15 були введені дві поліцейські спецоперації, які тривають досі.

Коментуючи стан В'ячеслава Соболєва, Зубрєва зазначила: "З ним все гаразд, і вчора теж усе нормально було".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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