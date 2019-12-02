Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Замах на депутата у Києві: в поліції сказали, що загрожує кілеру

2.6т
Читати матеріал російською

Кілеру, який у центрі Києва розстріляв авто депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, у разі затримання загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це розповіла в ефірі ObozTV спікерка Шевченківського відділення поліції Києва Анна Зубрєва, коментуючи резонансний злочин і загибель від кулі 3-річного сина Соболєва.

"Вчора і сьогодні правоохоронці опитують всіх свідків та очевидців даної події, вилучають записи з камер відеоспостереження. Зараз оперативники проводять весь комплекс оперативно-розшукових заходів, щоби встановити підозрюваного і його затримати. Якщо їх затримають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі", – повідомила представниця поліції.

Новини
"Жертва дорослих ігор": з'явилися моторошні подробиці вбивства дитини в Range Rover

Вона нагадала, що в неділю о 17:15 були введені дві поліцейські спецоперації, які тривають досі.

Коментуючи стан В'ячеслава Соболєва, Зубрєва зазначила: "З ним все гаразд, і вчора теж усе нормально було".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Новини Києва Новини Києва та Київської області Кримінал
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Путин стрелял?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги