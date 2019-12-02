Замах на депутата у Києві: в поліції сказали, що загрожує кілеру

Кілеру, який у центрі Києва розстріляв авто депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, у разі затримання загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це розповіла в ефірі ObozTV спікерка Шевченківського відділення поліції Києва Анна Зубрєва, коментуючи резонансний злочин і загибель від кулі 3-річного сина Соболєва.
"Вчора і сьогодні правоохоронці опитують всіх свідків та очевидців даної події, вилучають записи з камер відеоспостереження. Зараз оперативники проводять весь комплекс оперативно-розшукових заходів, щоби встановити підозрюваного і його затримати. Якщо їх затримають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі", – повідомила представниця поліції.
Вона нагадала, що в неділю о 17:15 були введені дві поліцейські спецоперації, які тривають досі.
Коментуючи стан В'ячеслава Соболєва, Зубрєва зазначила: "З ним все гаразд, і вчора теж усе нормально було".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли автомобіль Range Rover, у якому перебував В'ячеслав Соболєв із сім'єю.
У лобове скло Range Rover вистрілили, коли машина зупинилася на світлофорі. Соболєв встиг нахилитися, а куля пройшла до заднього сидіння і влучила в шию трирічного малюка Сашка.
OBOZREVATEL з'ясував, що В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті із впливовим суддею Артуром Ємельяновим. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
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