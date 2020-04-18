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18 квітня • оновлено в 15:39
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Василь Вовк
Василь Вовк
енерал-майор юстиції, експерт з питань державної безпеки Всі статті автора

Замах на Авакова і вбивство Шеремета: що спільного

5.2т

Щодо Арсена Авакова.

Очевидно, що інформація про підготовку замаху на міністра внутрішніх справ України – це явне перебільшення, якщо взагалі не вигадка. Арсену Авакову, звичайно, могли дзвонити колеги з інших правоохоронних органів й попереджати про можливу небезпеку, але на сьогодні фактів реальних дій в цьому напрямі, у тому числі, з боку генерала Шайтанова немає.

До того ж. При усій повазі до Адама Осмаєва, він за своїм статусом не може прирівнюватись до Арсена Авакова, й, мабуть, це зовсім інші системи підготовки й виконавці мають бути.

Щодо підозрюваного Шайтанова і справи Шеремета.

Й переходячи до теми затримання генерала СБУ, ми, професіонали, маємо розглядати цю кримінальну історію комплексно та зі всебічним й системним аналізом нинішньої оперативної обстановки, а також того, шо відбувалось у недавньому минулому.

Наприклад, до і після фізичного знищення журналіста Павла Шеремета було ще кілька з таким же почерком резонансних убивств, які обгрунтовано були кваліфіковані як терористичні акти. Чому лише справу Шеремета Генеральна прокуратура передала в Національну поліцію як навмисне вбивство, а не кваліфікувала як терористичний акт, підслідний СБУ, – до цього часу ніхто виразної відповіді не дав.

Сьогодні Служба безпеки заявляє, що Шайтанов готував ряд терористичних актів з метою знищення людей. А у минулому році виникла доволі серйозна підозра щодо можливої причетності до вбивства Шеремета співробітників спецслужби та виникла необхідність проведення комплексу оперативний і слідчих дій всередині СБ України.

Тому наразі виникає питання-пропозиція.

Якщо СБУ буде розслідувати терористичну діяльність свого ж співробітника Шайтанова, то чому б не перекваліфікувати вбивство Павла Шеремета в терористичний акт (а ознаки цього злочину очевидні) та не передати за підслідністю?

Адже на сьогодні нова команда СБ України показала, що очищує свої ряди й буде об’єктивно розслідувати всі злочини, у причетності до вчинення яких підозрюються її співробітники. До того ж, не буде проблем, які сьогодні виникають у слідчих поліції, щодо доступу до таємних і цілком таємних документів спецслужби, допиту осіб, які знаходяться під глибоким прикриттям, тощо. Слідчі СБУ мають достатні сили і засоби, щоб швидко й професіонально завершити ці складні розслідування в обох зазначених провадженнях.

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Автор
Василь Вовк Василь Вовк
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Валерій Шайтанов Арсен Аваков Адам Осмаєв
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Офіс генерального прокурора України Національна поліція України вбивство Служба безпеки України Грузинський національний легіон
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Що спільного? Прізвище Аваков.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Тобто, інформація, яка була поширена, викликає сумніви не тільки у мене.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Не погана думка. Тоді багато хто при владі задумається як його використовують ,,,втемну,,, Приклад,,, Л.Д. Кучма був використаний втемну СВР РФ у справі Гонгадзе. СВР РФ його попросту підставила. Добре б було зараз Пукачу пальці в двері сунути щоб заспівав правду
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