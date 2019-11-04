Залякують, шантажують і тиснуть: ФСБ Росії влаштувала нові "тортури" у Криму

Під час в'їзду до окупованого Криму ФСБ Росії примушує українців підписувати угоду про конфіденційну співпрацю.

Основне завдання такої "співпраці" – збір інформації про працівників Служби безпеки України, прикордонників та військових ЗСУ, яку служать біля адміністративного кордону з півостровом, повідомили у пресслужбі СБУ.

Такі пропозиції вони роблять громадянам України, які працюють у Криму і регулярно перетинають адмінмежу, а також приватним перевізникам. Куратори ФСБ вимагають таємно збирати дані, які потім використовують при вербуванні українських військових і правоохоронців.

За даними СБУ, російські спецслужби штучно створюють компрометувальні ситуації, шантажують, залякують і чинять фізичний і психологічний тиск. Найактивнішу участь у вербуванні брав працівник ФСБ Росії у Криму Алмаз Батталов.

Алмаз Батталов СБУ

"Він здійснює фільтраційні заходи на пункті пропуску "Джанкой". Встановлено, що цей чекіст є шанувальником сталінських часів і не соромиться у своїй роботі найбрудніших методів. СБУ попереджає, що перехід до ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту, шпигунство карається позбавленням волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років", – уточнили у спецслужбі.

Від відповідальності звільняються ті, хто був завербований, але відмовився від виконання завдання і повідомив правоохоронцям.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 року військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади у Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

Йдеться про українського гранатометника, якому доручили здійснити вибух у військовій частині у Бердичеві.

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