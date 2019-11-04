Головна Новини
4 листопада • оновлено в 14:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Залякують, шантажують і тиснуть: ФСБ Росії влаштувала нові "тортури" у Криму

1.4т Читати матеріал російською

Під час в'їзду до окупованого Криму ФСБ Росії примушує українців підписувати угоду про конфіденційну співпрацю.

Основне завдання такої "співпраці" – збір інформації про працівників Служби безпеки України, прикордонників та військових ЗСУ, яку служать біля адміністративного кордону з півостровом, повідомили у пресслужбі СБУ.

Такі пропозиції вони роблять громадянам України, які працюють у Криму і регулярно перетинають адмінмежу, а також приватним перевізникам. Куратори ФСБ вимагають таємно збирати дані, які потім використовують при вербуванні українських військових і правоохоронців.

За даними СБУ, російські спецслужби штучно створюють компрометувальні ситуації, шантажують, залякують і чинять фізичний і психологічний тиск. Найактивнішу участь у вербуванні брав працівник ФСБ Росії у Криму Алмаз Батталов.

Новини
ФСБ викрала українця в Криму: що відомо
Алмаз Батталов

Алмаз Батталов

СБУ

"Він здійснює фільтраційні заходи на пункті пропуску "Джанкой". Встановлено, що цей чекіст є шанувальником сталінських часів і не соромиться у своїй роботі найбрудніших методів. СБУ попереджає, що перехід до ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту, шпигунство карається позбавленням волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років", – уточнили у спецслужбі.

Від відповідальності звільняються ті, хто був завербований, але відмовився від виконання завдання і повідомив правоохоронцям.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 року військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади у Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії.

Йдеться про українського гранатометника, якому доручили здійснити вибух у військовій частині у Бердичеві.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
7
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов из Крыма ссаными тряпками выперли еще в 2014 году.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну так нехрен шастать в российский Крым.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"СБУ предупреждает, что переход к врагу в условиях военного положения или вооруженного конфликта..." А у нас что: военное положение или вооруженный конфликт?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / думки