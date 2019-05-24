"Залишок Радянського Союзу": Хомчак зробив несподівану заяву про Крим

Росія готувалася до анексії Криму ще з часів проголошення незалежності України.

Таку заяву в інтерв'ю УНІАН зробив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, наголосивши, що захоплення півострова почалося задовго до 2014 року.

"Питання виникає, хто і що робив відтоді, щоб цього не допустити", – зазначив військовослужбовець.

Він розповів, що був у Криму тричі: "Крайній раз у 2010 році, коли сказали, що Крим – це Європа, і можна їхати відпочивати. Я взяв путівку у військовий санаторій в Алупці й поїхав туди. Але пізніше сказав, що більше туди не поїду відпочивати, тому що був шокований тим, що там побачив".

"Це був поганий залишок Радянського Союзу, всюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив питання, я в Україні? Я не розумів, де я перебуваю... Тому ми повинні воювати за людину, за те, що у неї в голові", – підсумував глава Генштабу.

Руслан Хомчак УНІАН

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Руслан Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Як писав OBOZREVATEL, також глава Генерального штабу ЗСУ заявив, що Росія може в будь-який момент почати пряме вторгнення в Україну, однак пояснив, чому найближчим часом такого сценарію чекати не варто.

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