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/Розслідування

"Залишок Радянського Союзу": Хомчак зробив несподівану заяву про Крим

12.7тЧитати матеріал російською

Росія готувалася до анексії Криму ще з часів проголошення незалежності України.

Таку заяву в інтерв'ю УНІАН зробив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак, наголосивши, що захоплення півострова почалося задовго до 2014 року.

"Питання виникає, хто і що робив відтоді, щоб цього не допустити", – зазначив військовослужбовець.

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Він розповів, що був у Криму тричі: "Крайній раз у 2010 році, коли сказали, що Крим – це Європа, і можна їхати відпочивати. Я взяв путівку у військовий санаторій в Алупці й поїхав туди. Але пізніше сказав, що більше туди не поїду відпочивати, тому що був шокований тим, що там побачив".

"Це був поганий залишок Радянського Союзу, всюди реклама російської горілки з триколором. Я собі ставив питання, я в Україні? Я не розумів, де я перебуваю... Тому ми повинні воювати за людину, за те, що у неї в голові", – підсумував глава Генштабу.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

УНІАН

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Руслан Хомчак розповів, як йому вдалося вивести бійців з оточення ворога під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року.

Як писав OBOZREVATEL, також глава Генерального штабу ЗСУ заявив, що Росія може в будь-який момент почати пряме вторгнення в Україну, однак пояснив, чому найближчим часом такого сценарію чекати не варто.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
РосіяКримГенеральний штаб ЗСУ
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
"Остаток Советского Союза" : подумал Хомчак и сделал неожиданное под себя. Жидкое и тёплое... )))
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васильевич василий
васильевич василий
надо ждать - но этого не будет . Тоже справка
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свидомые, ваш генерал Хомчак признал что Крым это Россия . Что делать будете ? Свои фантазии про водку с триколором оставим на стандартное хахлятское хамство. Но он знал, что уже в те времена в Крыму Украину не признавали Родиной..
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2 з 3 відповідей | показати всі
Семенич Сем
Семенич Сем
Стук Кастрюль, а разве ты ее не знаешь , что мы делать будем ))))))))) слышал когда то про шелковый путь ? так вот дербанить дальний восток в месте с сибирью будем между китаем и японией , ты наверное знаешь сколько там украинцев сосланных живет и сколько китайцев заехало , ну короче как то будем устанавливать историческую справедливость .)))
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Пью Вонючка, А совок - это плохо?
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