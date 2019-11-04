Залишила відео: у Сумах студентка вчинила жахливе "самогубство"

У Сумах із вікна студентського гуртожитку випала вісімнадцятирічна дівчина, ймовірно, вчинивши самогубство.

Її доправили до лікарні, але врятувати студентці життя медикам уже не вдалося. Про це повідомляє місцеве видання "Данкор онлайн".

Пізніше інформацію підтвердили у поліції.

За словами начальниці відділу комунікацій ГУНП у Сумській області Ельвіри Біганової, повідомлення про падіння студентки, 2001 року народження, з вікна 8-го поверху гуртожитку надійшло 2 листопада приблизно о 17:00.

У Сумах студентка випала з 8-го поверху гуртожитку 24tv.ua

Дівчину одразу доправили до лікарні з діагнозом політравма. Однак через 20 хвилин вона померла.

Повідомляється, що студентка випала з вікна кімнати, де проживала зі ще однією дівчиною, якої тоді не було вдома. Вона замкнулася зсередини і вистрибнула. Двері правоохоронцям довелося виламувати.

Також стало відомо, що у себе на ноутбуці загибла залишила відеозвернення, що дає підстави розглядати інцидент як самогубство.

Однак поліція проводить перевірку в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Як писав OBOZREVATEL, у Львові 9 жовтня виявили повішеним 25-річного місцевого жителя, який, імовірно, наклав на себе руки після перегляду нового американського блокбастера "Джокер". Поруч із тілом лежала передсмертна записка, зміст якої слідство не оприлюднило.

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