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13 березня • оновлено в 14:57
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/ Розслідування

Заліки снайперів, дірки в будинках і коронавірус: як пройшов тиждень в ООС

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За період з 6 по 12 березня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 50 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло четверо українських військовослужбовців, поранення отримали 22 бійця.

В районі ООС окупанти обстрілювали житлові квартали, ворожі снайпери "здавали заліки", а з Росії в ОРДЛО був доставлений хворий з підозрою на коронавірус. Детальніше про головні події ООС – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 6 по 12 березня

У п'ятницю, 6 березня, загинув лейтенант ЗСУ Дмитро Фірсов з позивним "Фірс". БМП, в якому він перебував, підірвався на міні.

У січні він відсвяткував 40-й день народження. Герой був родом з Донецька.

На Донбасі загинув лейтенант Дмитро Фірсов

На Донбасі загинув лейтенант Дмитро Фірсов

facebook.com/93OMBr

У суботу, 7 березня, російські окупаційні війська обстріляли Мар'їнку Донецької області. Був поранений мирний житель, який в момент обстрілу був за кермом свого автомобіля. Військові медики ЗСУ надали пораненому першу допомогу і доставили в лікарню.

В цей день на КПВВ на лінії розмежування почали діяти тимчасові обмеження, пов'язані з пандемією коронавіруса COVID-19. Всі громадяни проходять процедуру огляду і температурного сканування.

У неділю, 8 березня, окупанти, застосовуючи протитанковий комплекс, обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

Загиблим виявився 29-річний боєць 57-й ОМПБр Євген Черних. Він був уродженцем Херсонської області.

На Донбасі загинув боєць ВСУ Євген Черних

На Донбасі загинув боєць ВСУ Євген Черних

Соцмережі

"Підрозділи Об'єднаних сил прицільним вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - сказали в штабі ООС.

У Міжнародний жіночий день бійці ЗСУ влаштували флешмоб. В Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Торецькому, Бахмуті і Станиці Луганській військовослужбовці оператіно-тактичного угруповання "Північ" прямо на вулиці дарували перехожим жінкам квіти.

Так в Маріуполі бійці ЗСУ вітали місцевих жінок зі святом.

У понеділок, 9 березня, окупаційні війська обстріляли з гранатометів селище Верхньоторецьке Донецької області. Були пошкоджені 8 будинків, в одному з них виникла пожежа. Зусиллями ОС її вдалося швидко ліквідувати. Місцеві жителі не постраждали.

У Верхньоторецькому обстріляли 8 будинків

У Верхньоторецькому обстріляли 8 будинків

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У той же день поблизу Гнутове Донецької області за допомогою безпілотника окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль. "Противник вчинив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста", - підкреслили в штабі ООС.

Поблизу Гнутове російські безпілотники атакували медичний автомобіль

Поблизу Гнутове російські безпілотники атакували медичний автомобіль

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Військова розвідка повідомила про те, що в Росії виявили громадянина України, жителя окупованого Донбасу, у якого були симптоми коронавірусу COVID-19. Чоловік нещодавно повернувся з Китаю, де, ймовірно, і заразився.

Стало відомо про те, що чоловік має і російський паспорт. "Оскільки людина має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах", - повідомили в штабі ООС.

У вівторок, 10 березня, окупанти атакували позиції ЗСУ в Пісках Донецької області із застосуванням ПТРК, разміщення в житловому районі. Був підбитий автомобіль з українськими військовими. Загинули двоє українських героїв - Андрій Ведешин і Віктор Солтис.

На Донбасі загинув Андрій Ведешин

На Донбасі загинув Андрій Ведешин

facebook.com/LazarovychMykola

Ведешину було 35 років, він був родом з Вінницької області. Солтису - 34 роки, він проживав в селі Кіровоградської області.

Загиблий на Донбасі боєць ЗСУ Віктор Солтис

Загиблий на Донбасі боєць ЗСУ Віктор Солтис

https://persha.kr.ua/

Через кілька годин бійці ЗСУ завдали удару у відповідь. "Підрозділи Об'єднаних сил застосували всі наявні засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ і знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль з українськими вояками. Після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити убитих і поранених. Втрати ворога на цій ділянці склали до трьох убитих і до п'яти поранених різного ступеня тяжкості", - йдеться в звіті штабу ООС.

У той же день російські окупаційні війська з гранатометів обстріляли гараж в Золотому-4 Луганської області. У штабі ООС припустили, що "пошкодження були отримані внаслідок потрапляння ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників з боку окупованого населеного пункту Золоте-5". Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У Золотому-4 російський снаряд потрапив в гараж

У Золотому-4 російський снаряд потрапив в гараж

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 11 березня, російські окупанти обстріляли житлові квартали на околиці Мар'їнки Донецької області. Під обстріл потрапила школа, в якій знаходилися діти. На щастя, ніхто не постраждав. Учнів встигли швидко евакуювати в бомбосховище.

У четвер, 12 березня, російські окупанти, в черговий раз порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції ЗСУ поблизу села Водяне Донецької області. Противник застосовував протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу селища Зайцеве Донецької області активізувалися російські снайпери, які, за даними військової розвідки, прибули туди напередодні для "здачі заліків".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі 8 березня
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на вото "российский снаряд попал в гараж"... пипец вы тупи... вы не видели такие "гаражи", в которые попал снаряд?
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