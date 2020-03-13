Заліки снайперів, дірки в будинках і коронавірус: як пройшов тиждень в ООС

За період з 6 по 12 березня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 50 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло четверо українських військовослужбовців, поранення отримали 22 бійця.

В районі ООС окупанти обстрілювали житлові квартали, ворожі снайпери "здавали заліки", а з Росії в ОРДЛО був доставлений хворий з підозрою на коронавірус. Детальніше про головні події ООС – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 6 по 12 березня

У п'ятницю, 6 березня, загинув лейтенант ЗСУ Дмитро Фірсов з позивним "Фірс". БМП, в якому він перебував, підірвався на міні.

У січні він відсвяткував 40-й день народження. Герой був родом з Донецька.

На Донбасі загинув лейтенант Дмитро Фірсов facebook.com/93OMBr

У суботу, 7 березня, російські окупаційні війська обстріляли Мар'їнку Донецької області. Був поранений мирний житель, який в момент обстрілу був за кермом свого автомобіля. Військові медики ЗСУ надали пораненому першу допомогу і доставили в лікарню.

В цей день на КПВВ на лінії розмежування почали діяти тимчасові обмеження, пов'язані з пандемією коронавіруса COVID-19. Всі громадяни проходять процедуру огляду і температурного сканування.

У неділю, 8 березня, окупанти, застосовуючи протитанковий комплекс, обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

Загиблим виявився 29-річний боєць 57-й ОМПБр Євген Черних. Він був уродженцем Херсонської області.

На Донбасі загинув боєць ВСУ Євген Черних Соцмережі

"Підрозділи Об'єднаних сил прицільним вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються", - сказали в штабі ООС.

У Міжнародний жіночий день бійці ЗСУ влаштували флешмоб. В Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Торецькому, Бахмуті і Станиці Луганській військовослужбовці оператіно-тактичного угруповання "Північ" прямо на вулиці дарували перехожим жінкам квіти.

Так в Маріуполі бійці ЗСУ вітали місцевих жінок зі святом.

У понеділок, 9 березня, окупаційні війська обстріляли з гранатометів селище Верхньоторецьке Донецької області. Були пошкоджені 8 будинків, в одному з них виникла пожежа. Зусиллями ОС її вдалося швидко ліквідувати. Місцеві жителі не постраждали.

У Верхньоторецькому обстріляли 8 будинків Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У той же день поблизу Гнутове Донецької області за допомогою безпілотника окупанти обстріляли військово-медичний автомобіль. "Противник вчинив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста", - підкреслили в штабі ООС.

Поблизу Гнутове російські безпілотники атакували медичний автомобіль Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Військова розвідка повідомила про те, що в Росії виявили громадянина України, жителя окупованого Донбасу, у якого були симптоми коронавірусу COVID-19. Чоловік нещодавно повернувся з Китаю, де, ймовірно, і заразився.

Стало відомо про те, що чоловік має і російський паспорт. "Оскільки людина має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни, не довго думаючи, вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах", - повідомили в штабі ООС.

У вівторок, 10 березня, окупанти атакували позиції ЗСУ в Пісках Донецької області із застосуванням ПТРК, разміщення в житловому районі. Був підбитий автомобіль з українськими військовими. Загинули двоє українських героїв - Андрій Ведешин і Віктор Солтис.

На Донбасі загинув Андрій Ведешин facebook.com/LazarovychMykola

Ведешину було 35 років, він був родом з Вінницької області. Солтису - 34 роки, він проживав в селі Кіровоградської області.

Загиблий на Донбасі боєць ЗСУ Віктор Солтис https://persha.kr.ua/

Через кілька годин бійці ЗСУ завдали удару у відповідь. "Підрозділи Об'єднаних сил застосували всі наявні засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ і знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль з українськими вояками. Після закінчення бою з уражених позицій противник почав вивозити убитих і поранених. Втрати ворога на цій ділянці склали до трьох убитих і до п'яти поранених різного ступеня тяжкості", - йдеться в звіті штабу ООС.

У той же день російські окупаційні війська з гранатометів обстріляли гараж в Золотому-4 Луганської області. У штабі ООС припустили, що "пошкодження були отримані внаслідок потрапляння ворожого боєприпасу ВОГ-25 під час обстрілів позицій українських захисників з боку окупованого населеного пункту Золоте-5". Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У Золотому-4 російський снаряд потрапив в гараж Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 11 березня, російські окупанти обстріляли житлові квартали на околиці Мар'їнки Донецької області. Під обстріл потрапила школа, в якій знаходилися діти. На щастя, ніхто не постраждав. Учнів встигли швидко евакуювати в бомбосховище.

У четвер, 12 березня, російські окупанти, в черговий раз порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції ЗСУ поблизу села Водяне Донецької області. Противник застосовував протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Поблизу селища Зайцеве Донецької області активізувалися російські снайпери, які, за даними військової розвідки, прибули туди напередодні для "здачі заліків".

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