"Закрив у підвалі і довго ґвалтував": поліція оприлюднила фото жорстокого педофіла

Поліція зловила педофіла, який зґвалтував дитину на Сході України.

"Сьогодні на Сході поліцією затриманий 34-річний раніше засуджений покидьок, який вчора викрав на вулиці хлопчика, 2005 р.н., закрив його у підвалі свого будинку, зв’язав руки і протягом тривалого часу ґвалтував неприродним способом. Тільки дивом дитина самостійно змогла вибратися з підвалу та дістатися до свого дому", - розповів заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Він також оприлюднив показання і знімок педофіла, який зізнався в жахливих злочинах, які здійснював над хлопчиком.

"Ввечері був у стані алкогольного сп’яніння, йшов по вул. .... міста .... та зустрів невідомого мені раніше хлопчика, запропонував йому заробити грошей. Хлопчик спитав, що треба робити, після чого я взяв його за руку і привів до себе додому. Там я закрив хлопчика у підвалі та пішов у магазин, де придбав презервативи та спиртні напої, після чого повернувся до свого будинку. Потім вступив із хлопчиком в статеві відносини неприродним способом, після чого знову залишив його у підвалі", - розповів злочинець поліції.

Аброськін зазначив, що подібні звірства відносно майбутнього української держави трапляються щодня.

"Зазвичай батьки залишаються зі своїми зґвалтованими дітьми один на один. Без жодної підтримки та допомоги, бо відсутній у нашій державі механізм, який би допомагав позбутися наслідків такої тяжкої травми. Проте саме ці діти, а ніхто інший, є майбутнім нашої держави", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Київській області педофіл неприродним чином згвалтував 8-річну дитину в кукурудзяному полі.