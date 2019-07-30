Закопала біля будинку: на Волині військова по-звірячому вбила немовля

У місті Устилуг (Волинська область) жінка-військовослужбовець вбила свою новонароджену дитину.

Як передає прес-служба обласної прокуратури, увечері 29 липня медики повідомили поліції, що в лікарню поступила породілля з кровотечею, але без дитини.

На наступний день правоохоронці недалеко від місця проживання жінки виявили закопане тіло новонародженої дівчинки, замотане в поліетилен і тканину.

"Враховуючи, що жінка є військовослужбовцем, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань", - сказано в повідомленні.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

ілюстрація, форма ЗСУ фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні під Києвом двоє чоловіків жорстоко вбили хлопця, який працював на будівництві. Його тіло спалили і закопали в лісі.

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