Закарпаття пішло під воду: опубліковані фото та відео страшного паводку

На Закарпатті через сильні дощі затопило десятки житлових будинків і понад дві сотні домогосподарств.

У прес-службі ДСНС повідомили, що станом на ранок, 24 травня, залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 домогосподарство, 1835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ.

"Пошкоджено 15 мостових переходів, зруйнований міст через р. Латориця у с. Котельниця Воловецького району. Пошкоджено міст через місцевий потік у с. Верхня Грабівниця Воловецького району, зруйновано 930 м берегових", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в смт Воловець Воловецького району в річку Вича з необережності впав і зник хлопчик Церуш С. М. (2009 р. н.). Для пошуків залучали 25 осіб і 3 одиниці техніки, однак тіло дитини поки не знайшли.

Рятувальники додали, що спостерігається перелив води через автодорогу державного значення Мукачево – Рогатин довжиною приблизно 250 м поблизу села Вільхівка Іршавського району та перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю до 150 м між с. В. Ком'яти і с. Шаланки Виноградівського району.

Паводок на Закарпатті ДСНС

Паводок на Закарпатті ДСНС

Паводок на Закарпатті ДСНС

Паводок на Закарпатті ДСНС

Паводок на Закарпатті ДСНС

Паводок на Закарпатті ДСНС

Також паводок спостерігається в Мукачево, де річка Латориця вийшла з берегів і вода наближається до житлових будинків. Крім того, у Виноградівському в селі Великі Ком'яти, річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь урожай.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив із в. о. голови ОДА Ярославом Галасом ситуацію щодо паводку на Закарпатті та запевнив у готовності відвідати регіон для контролю ліквідації наслідків стихії.

"В. о. голови ОДА доповів про ситуацію у районах області в басейні річок Уж, Тиса і Боржава, про кількість підтоплених дворів і сільгоспугідь, зруйнованих берегоукріплень та об'єктів інфраструктури, можливих людських жертв (нещасний випадок із 11-річним школярем у Воловці, котрий упав у річку і поки не знайдений)", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Галас підкреслив, що Закарпатській області доведеться звертатися до Кабінету міністрів із проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди.

"Президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що в разі необхідності готовий особисто прилетіти в Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводку", – додав чиновник.

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Паводок у Мукачево Мукачево.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Івано-Франківської області стічними водами затопило дві адмінбудівлі, майже 330 житлових будинків з домогосподарствами, п'ять ділянок автомобільних доріг.

23 травня біля відомого ТРЦ Lavina Mall в Києві утворився масштабний потоп. У той же час синоптики і далі пообіцяли погіршення погоди в Україні.

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