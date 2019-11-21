"Не хоче сидіти": Зайцева попросила пом'якшення вироку за смертельну ДТП у Харкові

Олена Зайцева й Геннадій Дронов, засуджені за ДТП у Харкові на Сумській із шістьма загиблими, подали скарги в Верховний суд України на свої вироки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк. Вона уточнила, що суд поки не прийняв скаргу винуватиці аварії до розгляду.

"Залишив без руху – юридичним терміном, тому що скарга оформлена неналежним чином... Суд дав адвокатці Зайцевої 15 днів на усунення недоліків", – написала Доцяк.

Відомо, що засуджена просить Верховний суд просить скасувати вирок, а провадження щодо аварії закрити, або ж зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.

"Зайцева не хоче сидіти, Зайцева хоче додому", – обурилася журналістка. При цьому відшкодування за те, що трапилося, винуватиця ДТП просить розділити з Дроновим у формі 70 на 30 відсотків (більшу частину виплат повинен внести Дронов).

"Пам'ятаємо, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років в'язниці за 6 смертей і 6 покалічених людей занадто суворим покаранням", – додала Доцяк.

Олена Зайцева Медиапорт

За її даними, адвокат дівчини не пояснила, в чому полягає незаконність і необґрунтованість судового рішення та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального злочину.

Що стосується скарги Дронова, то поки немає інформації, чи взято її до розгляду. Також чоловік змінив адвоката. Ймовірно, його інтереси буде відстоювати юрист Харківської правозахисної групи Геннадій Токарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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