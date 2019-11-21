"Не хоче сидіти": Зайцева попросила пом'якшення вироку за смертельну ДТП у Харкові

Олена Зайцева й Геннадій Дронов, засуджені за ДТП у Харкові на Сумській із шістьма загиблими, подали скарги в Верховний суд України на свої вироки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк. Вона уточнила, що суд поки не прийняв скаргу винуватиці аварії до розгляду.
"Залишив без руху – юридичним терміном, тому що скарга оформлена неналежним чином... Суд дав адвокатці Зайцевої 15 днів на усунення недоліків", – написала Доцяк.
Відомо, що засуджена просить Верховний суд просить скасувати вирок, а провадження щодо аварії закрити, або ж зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.
"Зайцева не хоче сидіти, Зайцева хоче додому", – обурилася журналістка. При цьому відшкодування за те, що трапилося, винуватиця ДТП просить розділити з Дроновим у формі 70 на 30 відсотків (більшу частину виплат повинен внести Дронов).
"Пам'ятаємо, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років в'язниці за 6 смертей і 6 покалічених людей занадто суворим покаранням", – додала Доцяк.
Олена Зайцева
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За її даними, адвокат дівчини не пояснила, в чому полягає незаконність і необґрунтованість судового рішення та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального злочину.
Що стосується скарги Дронова, то поки немає інформації, чи взято її до розгляду. Також чоловік змінив адвоката. Ймовірно, його інтереси буде відстоювати юрист Харківської правозахисної групи Геннадій Токарєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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