Захоплений Крим зустрічав Різдво без світла: що трапилося

В окупованому Росією Криму деякі населені пункти зустрічали Різдво без світла.

Як повідомляє прес-служба "Крименерго", через рясний снігопад із налипанням і вітер спостерігалися технологічні порушення в електричних мережах кількох районів півострова.

Уточнюється, що без електропостачання були 17 населених пунктів, із них 6 – частково (понад шість тисяч абонентів). Найсильніше постраждали Ленінський район і Керч, також були зафіксовані відключення в Червоногвардійському, Кіровському і Сімферопольському районах.

Доступ техніки до місць аварійно-відновлювальних робіт був утруднений через сильний сніг. До вечора у відомстві заявили, що усунули всі порушення в мережах 6-10 кВ, що виникли через негоду.

У Криму немає світла кореспондент

"В аварійно-відновлювальних роботах було задіяно 75 фахівців у складі 29 бригад та 29 одиниць спецтехніки. Доступ до місць робіт був утруднений товстим шаром сніжного покриву. Тривають усунення пошкоджень у мережах 0,4 кВ за точковими заявками громадян", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Новим роком жителі Криму також отримали "подарунок" у вигляді відсутності електрики. Зокрема, 29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне в Ленінському районі.

У ніч із 3 на 4 січня без світла залишилися 27 населених пунктів через негоду на півострові.