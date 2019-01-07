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Захоплений Крим зустрічав Різдво без світла: що трапилося

1.8тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму деякі населені пункти зустрічали Різдво без світла.

Як повідомляє прес-служба "Крименерго", через рясний снігопад із налипанням і вітер спостерігалися технологічні порушення в електричних мережах кількох районів півострова.

Уточнюється, що без електропостачання були 17 населених пунктів, із них 6 – частково (понад шість тисяч абонентів). Найсильніше постраждали Ленінський район і Керч, також були зафіксовані відключення в Червоногвардійському, Кіровському і Сімферопольському районах.

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Доступ техніки до місць аварійно-відновлювальних робіт був утруднений через сильний сніг. До вечора у відомстві заявили, що усунули всі порушення в мережах 6-10 кВ, що виникли через негоду.

У Криму немає світла

У Криму немає світла

кореспондент

"В аварійно-відновлювальних роботах було задіяно 75 фахівців у складі 29 бригад та 29 одиниць спецтехніки. Доступ до місць робіт був утруднений товстим шаром сніжного покриву. Тривають усунення пошкоджень у мережах 0,4 кВ за точковими заявками громадян", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед Новим роком жителі Криму також отримали "подарунок" у вигляді відсутності електрики. Зокрема, 29 грудня виявилися знеструмленими Набережне і частково Заповітне в Ленінському районі.

У ніч із 3 на 4 січня без світла залишилися 27 населених пунктів через негоду на півострові.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
После бандеровской оккупации разруху постепенно восстановят в Крыму.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Михайлов Александр, лет через надцать?))) так столько они не выживут))
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Выновато налипание ваты, а не снега
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Крысчане задрали повыше энергохвост )(уйла ...... И обнаружили под ним жопу "руцкого мира"
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