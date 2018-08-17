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"Захопити Україну неможливо": озвучено новий план Путіна щодо Донбасу

6.5тЧитати новину російською

За останні роки українська армія серйозно модернізувалася, тому президент Росії Володимир Путін не зможе захопити країну.

Про це йдеться в блозі військового журналіста Романа Бочкали, опублікованому на OBOZREVATEL. На його думку, російський лідер спробує розхитати ситуацію в Україні зсередини, організовуючи теракти і масові зіткнення.

"Ось ми зараз звільнили 17 км, і то добре. Радіємо кожному клаптику української землі, яку вдається звільнити. Але всього в нас захоплено 46 тис. кв. км. Якщо розділити цю цифру на 17 км, то нам знадобиться 3 тис. років для того, щоб звільнити всі. Та поки діятиме Мінський процес і наші зобов'язання в рамках домовленостей, то рішення про деокупацію міститимуться не у військовій площині, а в політичній", - зазначив Бочкала.

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За його словами, українська армія має потенціал звільняти українські землі від російської окупації. Адже після початку війни вона істотно модернізувалася. Зокрема, ЗСУ отримали нове озброєння і бойовий досвід.

"Бойовий настрій українських військових - на дуже високому рівні. Для військової людини вкрай важливо розуміти, що ти захищаєш свою землю і звільняєш її від загарбника. Також наша армія покращилась не тільки якістю, а й кількістю. За останні роки рівень зарплат в армії виріс у рази, тому багато хто йде на контрактну службу. Нинішня українська армія вже не та, якою була до війни", - додав журналіст.

Бочкала також вважає, що президент Росії Володимир Путін прекрасно це розуміє і дестабілізуватиме ситуацію.

"Віддає собі звіт у тому, що захопити Україну безпосередньо вже практично неможливо. Тому дестабілізуватиме ситуацію зсередини. Теракти, масові зіткнення - більш вживана методика, ніж спроба діяти військовими методами", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ОС Сергій Наєв розповів, що терористів охопила паніка після звільнення українськими військовими населених пунктів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленості
Особа
Роман Бочкала
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Да нахрен тот путлер. Он сам ссыт. Если в рашку потоком пойдут "цинк-200", вы там сами ему голову плешивую отобьёте.
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Укроп Русо
Укроп Русо
Yavorskiy Sergey, Говно в паРаше, вас там дохрена...
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Вакула Кузнец, ты, наверное, хорошо в разных сортах говна разбираешься, вот ковыряйся там.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Какая-то бочкала знает, что Путин понимает. Смешно.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
новый план? а со старым что? 17км. освободили? а в укрогенштабе сказали 15 км. везде лож , всё построено на лжи.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Кротов Даниил, учи русский язык, недросоль.
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