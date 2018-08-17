"Захопити Україну неможливо": озвучено новий план Путіна щодо Донбасу

За останні роки українська армія серйозно модернізувалася, тому президент Росії Володимир Путін не зможе захопити країну.

Про це йдеться в блозі військового журналіста Романа Бочкали, опублікованому на OBOZREVATEL. На його думку, російський лідер спробує розхитати ситуацію в Україні зсередини, організовуючи теракти і масові зіткнення.

"Ось ми зараз звільнили 17 км, і то добре. Радіємо кожному клаптику української землі, яку вдається звільнити. Але всього в нас захоплено 46 тис. кв. км. Якщо розділити цю цифру на 17 км, то нам знадобиться 3 тис. років для того, щоб звільнити всі. Та поки діятиме Мінський процес і наші зобов'язання в рамках домовленостей, то рішення про деокупацію міститимуться не у військовій площині, а в політичній", - зазначив Бочкала.

За його словами, українська армія має потенціал звільняти українські землі від російської окупації. Адже після початку війни вона істотно модернізувалася. Зокрема, ЗСУ отримали нове озброєння і бойовий досвід.

"Бойовий настрій українських військових - на дуже високому рівні. Для військової людини вкрай важливо розуміти, що ти захищаєш свою землю і звільняєш її від загарбника. Також наша армія покращилась не тільки якістю, а й кількістю. За останні роки рівень зарплат в армії виріс у рази, тому багато хто йде на контрактну службу. Нинішня українська армія вже не та, якою була до війни", - додав журналіст.

Бочкала також вважає, що президент Росії Володимир Путін прекрасно це розуміє і дестабілізуватиме ситуацію.

"Віддає собі звіт у тому, що захопити Україну безпосередньо вже практично неможливо. Тому дестабілізуватиме ситуацію зсередини. Теракти, масові зіткнення - більш вживана методика, ніж спроба діяти військовими методами", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач ОС Сергій Наєв розповів, що терористів охопила паніка після звільнення українськими військовими населених пунктів на Донбасі.