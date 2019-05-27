"Захищаю "республіку": терорист "ЛНР" відкрито зізнався, що воює на Донбасі заради грошей

Терорист "ЛНР" Роман Озерний зізнався, що пішов воювати у лавах російських окупантів заради грошової винагороди.

Крім того, він розповів, що його бабуся отримує українську пенсію на мирній території, оскільки винагороди за злочинну діяльність на Донбасі йому не вистачає. Відвертощами бойовик поділився на сторінці одного з терористичних угруповань у мережі. Скріншот його поста розмістив на особистій сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Я – звичайний військовослужбовець, який ще, слава Богу, поки не значиться на сайті "Миротворець". Про те, що я воюю і захищаю ідеї молодої "республіки", знають не так багато людей, що, зі свого боку, дозволяє моїй бабусі їздити і отримувати заслужену в Україні пенсію. Адже, самі розумієте, грошей постійно не вистачає, та й зайвими вони явно не будуть", – пише терорист Озерний.

Зізнання терориста "ЛНР" Facebook Анатолія Штефана

"Але суть не в цьому. Я хочу зрозуміти, навіщо знімати отримання грошового забезпечення на камеру? Я, Озерний Роман, військовослужбовець доблесної 4 бригади "народної міліції "ЛНР", перебуваю на посаді діловода 16 БТРО, отримав грошове забезпечення за період служби з березня по квітень", – продовжив він розкривати "кухню" окупантів.

Зі свого боку Штефан з іронією відреагував на зізнання військового злочинця і закликав розповідати про злочини всіх, хто бере участь у війні проти України.

"Подяка" оголошується окупаційному командуванню 4 ОМСБр 2 АК за сприяння правоохоронних органів України у фіксації представників окупаційних військ і створення доказової бази участі в бойових діях, роботи на окупаційні війська й отримання за це коштів. "Дирляндіє", поки справа за вами!" – пише офіцер ЗСУ.

Терористи "Л/ДНР" "Дзеркало тижня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній командувач Операцією Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей воюють майже 35 тисяч кадрових російських військових.

Крім цього, один із екс-ватажків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін визнав, що за "Л/ДНР" воюють винятково контрактники, які готові вбивати навіть своїх за гроші.

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