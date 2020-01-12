"Захищали нашу країну!" Іран цинічно заступився за військових, які збили літак МАУ

Парламент Ірану заступився за Корпус вартових ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за аварію українського літака МАУ.

Як пише Mehr, відповідні заяви прозвучали на екстреній нараді парламенту за участю командувача КВІР Хосейнв Саламі.

"Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який протягом всієї своєї історії захищав нашу країну", – цинічно зазначив депутат Ахмад Аліреза Бейгі.

Парламент Ірану заступився за КВІР

У свою чергу спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані високо оцінив "прозорість і лояльність сил КВІР" і висловив особливу подяку за заяви, зроблені генерал-майором КВІР з приводу падіння українського Boeing, збитого іранською ракетою.

"Воістину, КВІР виконав гігантське завдання з нападу на військові бази США у відповідь на вбивство генерал-лейтенанта Сулеймані. Й іранський парламент не готовий завдати якоїсь шкоди духу хоробрості КВІР. Протистоячи глобальній зарозумілості, ми підтримали лідера ісламської революції нашою єдністю і дружбою і чинитимемо опір з нашою максимальною силою", – сказав Ларіджані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані заявив, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ. Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

За його словами, система ППО Ірану прийняла повітряне судно за крилату ракету.

11 січня, після офіційного визнання Ірану в збиванні українського літака Boeing 737, на вулиці столиці країни Тегерана в знак пам'яті 176 жертв трагедії вийшли тисячі мітингувальників. Активісти, в основному молоді люди, озвучили гасла проти уряду.

Тим часом спецслужби Ірану почали погрожувати родичам загиблих у збитому літаку МАУ тим, що не повернуть тіла їх близьких. Це нібито трапиться, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

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