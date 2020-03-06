Захарова звинуватила Нідерланди в тиску на суд у справі катастрофи МН17 над Донбасом

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що дії нідерландської влади "свідчать про тиск на окружний суд Гааги" перед початком засідання у справі про катастрофу Boeing рейсу МН17 на Донбасі.

З такими звинуваченнями вона виступила на брифінгу, передає "Радіо Sputnik". Зазначимо, що відповідне судове засідання відбудеться вже 9 березня.

"Ще одна тема, яка також пов'язана з маніпуляціями суспільною свідомістю, великою кількістю фейків, вкидань. На жаль, від норм правових на користь політичної кон'юнктури", – висловилася спікерка МЗС РФ.

Захарова звинуватила Нідерланди в тиску на суд у справі МН17

За її словами, в Нідерландах, з наближенням до початку судового процесу, "набирає все нових обертів" спеціальна інформаційна кампанія.

Вона вважає, що це відбувається саме з подачі прокуратури Нідерландів, яка очолює роботу Спільної слідчої групи. За словами спікерки російського МЗС, метою нібито є сформувати потрібним чином громадську думку, а також підготувати її у такий спосіб, щоб "убезпечити свої так звані успіхи".

"Це, звісно, далеко від тих високих норм, на які посилалися наші західні партнери", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно нідерландські ЗМІ заявили, що після катастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 уряд Нідерландів готував військову операцію на Донбасі, щоб забрати останки загиблих в авіакатастрофі. Але в останню мить операція була скасована.

Водночас ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що про підготовку військової операції не йшлося. Така можливість розглядалася лише теоретично.

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