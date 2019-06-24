Звіряча розправа над хлопчиком в Києві: в поліції розповіли про вбивцю

9-річного хлопчика Захара Черевко вбив і кинув в озеро в Києві брат співмешканця його матері.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело в поліції. Також правоохоронці підозрюють, що у вбивці проблеми з психічним здоров'ям. Але зараз слідство чекає висновок лікарів.

Захар Черевко

Відомо, що вбивця завдав хлопчикові ножові поранення, а потім скинув тіло в озеро Вирлиця.

Озеро, де знайшли Захара Facebook Вартові еспресо

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня о 20 годині Захар нібито пішов з дому брати інтерв'ю у перехожих. Додому дитина не повернулася. Тільки на наступний день поліція виявила його тіло в озері.

"Як з'ясувалося, тіло дитини 2009 року перебувало на відстані 1 м від берега на поверхні води. Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали тіло дитини і передали його правоохоронцям", – повідомили в прес-службі ДСНС.

Мапа Google-карти

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в Одеській області в селі Іванівка серед білого дня пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'янченко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди не дійшла.

Волонтери та поліція 6 днів шукали дівчинку, опитували сусідів. Двоє зі свідків повідомили, що чули жахливий крик приблизно в той час, коли пропала дівчинка

Як з'ясувалося, вбивцею виявився 22-лений Микола Тарасов, знайомий сім'ї Лук'янченко. Його батьки працюють на одному ринку з мамою Даші.

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