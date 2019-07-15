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Загрожував полон або вбивство: офіцер ЗСУ відсвяткував випуск із вишу в окупованому Криму

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Офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ випустився з вишу і поїхав разом зі своєю дівчиною відзначати цю подію до окупованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що десантник вже повернувся додому, тому загрози його безпеці немає.

"Ось на 1 і 2 фото випуск лейтенанта десантно-штурмових військ ЗСУ Антона Литвиненка. Поки не знаю з якого саме навчального закладу. Литвиненко став офіцером і поїхав разом із коханою відзначати це... до окупованого Росією Криму, на мис Тарханкут. Його дівчина сама виклала у себе фото з геолокації з півострова", – пише Стерненко.

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Загрожував полон або вбивство: офіцер ЗСУ відсвяткував випуск із вишу в окупованому Криму

Facebook Сергій Стерненко

Загрожував полон або вбивство: офіцер ЗСУ відсвяткував випуск із вишу в окупованому Криму

Facebook Сергій Стерненко

Загрожував полон або вбивство: офіцер ЗСУ відсвяткував випуск із вишу в окупованому Криму

Facebook Сергій Стерненко

Активіст зазначив, що офіцера запросто могли заарештувати або вбити у Криму.

"Коли вони вирушали туди, то обходили пости наших прикордонників. Потім давали документи окупаційним військам РФ. Може ще показували, що з собою мають і які фото є в телефонах. І тільки після цього заїхали до Криму. Зараз Антон і Анастасія повернулися на підконтрольну нам територію, тому я публікую цей пост, коли загроза полону минула. Але його там спокійно могли б заарештувати. Кинути за ґрати. Закатувати. Вбити. за те, що громадянин України і ще й військовий. Добре, що минулося", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська контррозвідка викрила підполковника Національної гвардії України, який, перебуваючи у зоні бойових дій на Донбасі, збирав секретну інформацію.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Oldie Mr
Oldie Mr
Политработа в ВУЗе на ноле!
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Та не "добре, що не вбили", а -ЖАЛЬ, що не грохнули... Там... Хоча, вони своїх "кротів" не вбивають ТАК швидко...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Шел шестой год войны.....
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