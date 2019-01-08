МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Загрожує довічне: в Туреччині арештували чоловіка, який перерізав горло студенткам у Харкові

2.5тЧитати матеріал російською

Підозрюваному у подвійному вбивстві студенток у Харкові, що сталося 3 січня, Цокмезу Гусну Цану загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення в Туреччині.

Про це повідомили в Facebook Національної поліції України після зустрічі першого заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна і радника турецького посольства в Україні з питань внутрішніх справ Хакана Сирали.

Відзначається також, що суд вже обрав запобіжний захід для підозрюваного – утримання під вартою.

Новини
''Обоє із інфарктом'': з'ясувалися трагічні факти про вбивство двох студенток у Харкові
Підозрюваний Цокмез Гусну Цан

Підозрюваний Цокмез Гусну Цан

Народна правда

Убиті в Харкові громадянки Туреччини

Убиті в Харкові громадянки Туреччини

Status Quo

Подальшу його долю вирішить турецький суд, так як Туреччина не видає своїх громадян. Сирали також підтвердив, що Цокмез Гусну Цан визнав свою провину, і подякував українським правоохоронцям за сприяння.

Хакан Сирали і В'ячеслав Аброськін

Хакан Сирали і В'ячеслав Аброськін

Прес-служба Національної поліції України

Хакан Сирали

Хакан Сирали

Прес-служба Національної поліції України

В'ячеслав Аброськін

В'ячеслав Аброськін

Прес-служба Національної поліції України

"Зловмисник був оперативно затриманий у результаті ефективної взаємодії поліцейських України і Туреччини", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги