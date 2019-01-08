Загрожує довічне: в Туреччині арештували чоловіка, який перерізав горло студенткам у Харкові

Підозрюваному у подвійному вбивстві студенток у Харкові, що сталося 3 січня, Цокмезу Гусну Цану загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення в Туреччині.
Про це повідомили в Facebook Національної поліції України після зустрічі першого заступника голови Нацполіціі В'ячеслава Аброськіна і радника турецького посольства в Україні з питань внутрішніх справ Хакана Сирали.
Відзначається також, що суд вже обрав запобіжний захід для підозрюваного – утримання під вартою.
Підозрюваний Цокмез Гусну Цан
Народна правда
Убиті в Харкові громадянки Туреччини
Status Quo
Подальшу його долю вирішить турецький суд, так як Туреччина не видає своїх громадян. Сирали також підтвердив, що Цокмез Гусну Цан визнав свою провину, і подякував українським правоохоронцям за сприяння.
Хакан Сирали і В'ячеслав Аброськін
Прес-служба Національної поліції України
Хакан Сирали
Прес-служба Національної поліції України
В'ячеслав Аброськін
Прес-служба Національної поліції України
"Зловмисник був оперативно затриманий у результаті ефективної взаємодії поліцейських України і Туреччини", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліція виявила тіла 20-річних туркень-студенток ХНУ ім. Каразіна – Букет Йілдиз і Зейнеп Хусюнбей – в одній із квартир Харкова 3 січня. У дівчат було перерізане горло.
Підозрюваним у подвійному вбивстві виявився колишній хлопець Букет Йілдиз – 20-річний громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан.
Через кілька днів після вбивства він покинув територію України. Поліція затримала хлопця на кладовищі в Стамбулі.
Підозрюваний залишив записку, в якій каявся і написав, що готовий нести покарання навіть 100 років.
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