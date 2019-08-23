"Загрожує 10 років тюрми!" Скандал із генералом Глуховерею отримав різкий поворот

Ексначальнику поліції Дніпропетровської області, генералу Віталію Глуховері вручили підозру.

Про це у Facebook повідомила заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

"Сьогодні (23 серпня. – Ред.) повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Нагадаю, що 12 вересня 2018 року чиновник перевищив свою владу і незаконно дав команду КОРДівцям затримати патрульних у Дніпропетровській області, які зупинили водія "Range Rover" за порушення п. 8.4.б ПДР (проїзд без зупинки заборонено)", – йдеться в повідомленні.

Варченко підкреслила, що затримання патрульних відбувалося із застосуванням сили і демонстрацією зброї.

Нині досудове розслідування триває. Глуховері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Віталій Глуховеря НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!