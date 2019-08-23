"Загрожує 10 років тюрми!" Скандал із генералом Глуховерею отримав різкий поворот

Ексначальнику поліції Дніпропетровської області, генералу Віталію Глуховері вручили підозру.
Про це у Facebook повідомила заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.
"Сьогодні (23 серпня. – Ред.) повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Нагадаю, що 12 вересня 2018 року чиновник перевищив свою владу і незаконно дав команду КОРДівцям затримати патрульних у Дніпропетровській області, які зупинили водія "Range Rover" за порушення п. 8.4.б ПДР (проїзд без зупинки заборонено)", – йдеться в повідомленні.
Варченко підкреслила, що затримання патрульних відбувалося із застосуванням сили і демонстрацією зброї.
Нині досудове розслідування триває. Глуховері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Віталій Глуховеря
НПУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно в ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій Віталія Глуховері.
Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіції в області, після цього на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.
Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.
Як повідомили джерела з патрульної поліції, йому загрожує 8 років в'язниці.
Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.
Пізніше начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили із займаної посади.
Глуховеря став жертвою російських пранкерів і виправдався за свій вчинок. "Вован" (Володимир Кузнєцов) і "Лексус" (Олексій Столяров) розіграли правоохоронця, зателефонувавши йому як підставні журналіст і президент Володимир Зеленський.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!