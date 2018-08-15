Загроза для всієї Європи: РФ заблокувала частину Чорного моря

Росія перекрила для судноплавства один із районів Чорного моря від мису Тарханкут до дельти Дунаю.

За даними "Мілітарного порталу", в цьому районі три цивільні судна припинили рух і встали на якір. З них - два танкери Hercules і Yukon Star і балкер під прапором Панами Nahide-M.

Російські військові кораблі попереджали цивільні судна Ocean Force і BFP Melody про необхідність зміни курсу в зв'язку із закриттям морського району. Також у закритті морського району беруть участь кораблі та катери Чорноморського флоту: малий протичовновий корабель "Поворіно", катер зв'язку "КСВ-2155", морський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн".

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У свою чергу, військовий журналіст Мирослав Гай пояснив на своїй сторінці в Facebook, що Росія перекрила район Чорного моря під приводом навчань.

"Приводом такого кричущого свавілля назвали навчання. За фактом РФ блокує роботу торгових суден у регіоні. Точно відомо про зупинку одного вантажного судна і двох танкерів. Ці дії РФ несуть уже загрозу для всієї безпеки Європи", - наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія перекинула в Азовське море ударне угруповання військових кораблів.

9 липня прикордонна служба ФСБ РФ перехопила 7 суден, що йдуть в або з портів Бердянська і Маріуполя в Азовському морі. Крім того, РФ почала затримувати іноземні судна в Керченській протоці.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, Україна зазнає серйозних збитків через дії Росії. 15 серпня Державний департамент США виступив із жорсткою заявою, назвавши блокаду РФ в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.