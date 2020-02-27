Загороднюк пояснив, навіщо Путіну знадобилася бійня під Золотим

Різке загострення на Донбасі й зокрема бій під Золотим є спланованою операцією російських окупантів, яка, втім, не вдалася.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він підкреслив, що з цією ескалацією росіяни могли мати на меті декілька завдань.
"Варіантів може бути кілька: спроба зірвати якісь переговори або розхитати суспільну ситуацію. Може, зайняти якісь позиції, чого зробити їм не вдалося. Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. Внаслідок бою загинув один військовослужбовець. З того боку – чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", – зазначив Загороднюк.
Бій під Золотим
"24 канал"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що різке загострення на Донбасі та бій під Золотим стали помстою експомічника Путіна Владислава Суркова за звільнення.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку під Золотим на Донбасі.
Криваві бої почалися відразу на декількох ділянках: Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
У ЗСУ повідомили про одного загиблого й чотирьох поранених бійців. Втрати терористів за підсумками бою склали чотири особи убитими та шість пораненими.
Того ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Суркова з посади свого помічника, яку той обіймав з 20 вересня 2013 року.
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