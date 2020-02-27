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27 лютого • оновлено в 11:09
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/ Розслідування

Загороднюк пояснив, навіщо Путіну знадобилася бійня під Золотим

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Різке загострення на Донбасі й зокрема бій під Золотим є спланованою операцією російських окупантів, яка, втім, не вдалася.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він підкреслив, що з цією ескалацією росіяни могли мати на меті декілька завдань.

"Варіантів може бути кілька: спроба зірвати якісь переговори або розхитати суспільну ситуацію. Може, зайняти якісь позиції, чого зробити їм не вдалося. Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. Внаслідок бою загинув один військовослужбовець. З того боку – чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", – зазначив Загороднюк.

Бій під Золотим

Бій під Золотим

"24 канал"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Бій під Золотим
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Булгаковский профессор Преображенский создал одного Шарикова. Майдан и его Швондеры создали целую армию Шариковых.
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Roma Roma
Roma Roma
Раша это ложь подлость и предательство! Это скрепы раши! Каждое существо любящее и боготворяшее высеры старика, это просто биомусор! Из за этого мусора у Украинцев складывается мнение, что все русские такие! Жаль! Ведь и на раше есть нормальные люди, просто их мало
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Roma Roma, тебе сколько лет, дурачок? Прыщи уже прошли?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так вы в конце то концов поясните как ваш двухсотый оказался у ополченцев если в атаку пошли именно они?
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3
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Громозека Иван
Громозека Иван
И снова проходил мимо, да просто повстанцы захватили позиции ВСУ, там жмур и остался
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