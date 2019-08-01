Загинув на очах у дітей: подробиці масштабної ДТП під Одесою

В Одеській області лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Renault, в якому перебували батько із двома дітьми, і позашляховик Mitsubishi. В результаті загинула одна людина.

Аварія трапилася 31 липня біля селища Великодолинське Овідіопольського району. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Одещини, ДТП трапилася через те, що водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу.

"В результаті загинув 33-річний водій Renault. Крім нього, у салоні також перебували двоє дітей. Прибулі медики на місці надали дітям необхідну допомогу, після чого їх забрали родичі", – повідомили у відомстві.

ДТП в Овідіопольському районі Одеської області

Місцевий житель Святослав повідомив нашим журналістам, що жертв ДТП могло бути більше.

"У білому Renault їхали діти з батьком. Мати мала поїхати разом із ними, але, на щастя, не вийшло", – розповів молодий чоловік.

Наш співрозмовник також піддав сумніву офіційне повідомлення пресслужби поліції, де сказано, що за життя 58-річного водія Mitsubishi "борються медики".

"Може він і отримав в результаті ДТП переломи ребер, в усякому разі на місці аварії він виглядав бадьорим. Є підозра, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Кажуть, він чудово бачив, що під час обгону йому назустріч рухається інше авто, але тим не менш виконав маневр", – розповів Святослав.

Як дізнався OBOZREVATEL, загиблого звали Дмитро. Він підробляв на одному з ринків.

"Скільки я спілкувався з Дімою, завжди залишалися лише хороші враження. Це була світла людина", – повідомив нам знайомий загиблого Сергій.

ДТП трапилася біля селища Великодолинське Google. Maps

Град.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть однієї людини). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Одеса – Рені зіткнулися мікроавтобус Ford і легковий автомобіль Opel, у якому перебувала сім'я. В результаті загинули двоє людей.

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