Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Загинув на очах у дітей: подробиці масштабної ДТП під Одесою

1.6т Читати матеріал російською

В Одеській області лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Renault, в якому перебували батько із двома дітьми, і позашляховик Mitsubishi. В результаті загинула одна людина.

Аварія трапилася 31 липня біля селища Великодолинське Овідіопольського району. Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Одещини, ДТП трапилася через те, що водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу.

"В результаті загинув 33-річний водій Renault. Крім нього, у салоні також перебували двоє дітей. Прибулі медики на місці надали дітям необхідну допомогу, після чого їх забрали родичі", – повідомили у відомстві.

ДТП в Овідіопольському районі Одеської області

ДТП в Овідіопольському районі Одеської області

Новини
У Києві серед білого дня викрали дівчину: перші деталі

Місцевий житель Святослав повідомив нашим журналістам, що жертв ДТП могло бути більше.

"У білому Renault їхали діти з батьком. Мати мала поїхати разом із ними, але, на щастя, не вийшло", – розповів молодий чоловік.

Загинув на очах у дітей: подробиці масштабної ДТП під Одесою

Наш співрозмовник також піддав сумніву офіційне повідомлення пресслужби поліції, де сказано, що за життя 58-річного водія Mitsubishi "борються медики".

"Може він і отримав в результаті ДТП переломи ребер, в усякому разі на місці аварії він виглядав бадьорим. Є підозра, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Кажуть, він чудово бачив, що під час обгону йому назустріч рухається інше авто, але тим не менш виконав маневр", – розповів Святослав.

Новини
Підліток відчайдушно намагався врятувати друга: на Закарпатті трапилася жахлива "п'яна" ДТП

Як дізнався OBOZREVATEL, загиблого звали Дмитро. Він підробляв на одному з ринків.

"Скільки я спілкувався з Дімою, завжди залишалися лише хороші враження. Це була світла людина", – повідомив нам знайомий загиблого Сергій.

ДТП трапилася біля селища Великодолинське

ДТП трапилася біля селища Великодолинське

Google. Maps

Загинув на очах у дітей: подробиці масштабної ДТП під Одесою

Град.ua

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть однієї людини). Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Одеса – Рені зіткнулися мікроавтобус Ford і легковий автомобіль Opel, у якому перебувала сім'я. В результаті загинули двоє людей.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel