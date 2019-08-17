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"Загинули б мільйони!" У Держдумі зажадали від України подяки за війну на Донбасі

1.4т Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Держдуми Леонід Калашников цинічно заявив, що якби Росія не вторглася на Донбас, то там нібито загинули б не десятки тисяч, а мільйони людей.

Крім того, він назвав кремлівських окупантів "миротворцями", які допомагають сепаратистам зброєю. Нахабний спіч депутат країни-агресора озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він влаштував суперечку з українським гостем ефіру Гордієм Бєловим, який нагадав про скандальне висловлювання екс-ватажка "ДНР" Олександра Бородая. У ньому терорист заявив, що "республіки" на Донбасі не існували б без підтримки президента Росії Володимира Путіна.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Военное обозрение"

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"У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну

"Якби не "допомога", було б не 13 тисяч загиблих, а всі ті сотні тисяч, мільйони, які в Донецьку були! Ви б хотіли, щоб вони всі померли? Ось про це говорив Бородай: слава Богу, що Росія не закрила кордон, слава Богу, що Росія допомагає гуманітарною допомогою, що туди їдуть "миротворці", що так, постачає, напевно, якось проникає, зброю! А інакше як цим людям захищатися?" – огризнувся Калашников на ремарку українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський політик Володимир Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв по телефону з главою України Володимиром Зеленським.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав це безглуздим, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Waix Alex
Waix Alex
Свиньи русские психически больны. .
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Waix Alex
Waix Alex
Ну это же не люди, животные. Иуды рашисты
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