"Загинули б мільйони!" У Держдумі зажадали від України подяки за війну на Донбасі

Депутат нелегітимної Держдуми Леонід Калашников цинічно заявив, що якби Росія не вторглася на Донбас, то там нібито загинули б не десятки тисяч, а мільйони людей.

Крім того, він назвав кремлівських окупантів "миротворцями", які допомагають сепаратистам зброєю. Нахабний спіч депутат країни-агресора озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він влаштував суперечку з українським гостем ефіру Гордієм Бєловим, який нагадав про скандальне висловлювання екс-ватажка "ДНР" Олександра Бородая. У ньому терорист заявив, що "республіки" на Донбасі не існували б без підтримки президента Росії Володимира Путіна.

Війна на Донбасі "Военное обозрение"

"Якби не "допомога", було б не 13 тисяч загиблих, а всі ті сотні тисяч, мільйони, які в Донецьку були! Ви б хотіли, щоб вони всі померли? Ось про це говорив Бородай: слава Богу, що Росія не закрила кордон, слава Богу, що Росія допомагає гуманітарною допомогою, що туди їдуть "миротворці", що так, постачає, напевно, якось проникає, зброю! А інакше як цим людям захищатися?" – огризнувся Калашников на ремарку українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний російський політик Володимир Жириновський обурився через те, що президент Росії Володимир Путін розмовляв по телефону з главою України Володимиром Зеленським.

Депутат нелегітимної Держдуми назвав це безглуздим, оскільки війна на Донбасі нібито не припиниться до кінця ХХІ століття.

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