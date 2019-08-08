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Загибель морпіхів на Донбасі: у Києві запропонували нанести "удар у відповідь"

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Після атаки терористів під Павлополем на Донбасі, в результаті якої загинули четверо українських морпіхів, Україна мала вийти з Мінського процесу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Роман Безсмертний.

"Моя позиція така. Після подій під Павлополем потрібно було чітко заявити: до моменту, поки не збереться Нормандская четвірка, Україна припиняє свою участь у Мінському процесі", – заявив Безсмертний.

Він повідомив, що офіційна позиція Києва буде озвучена 21 серпня, коли відбудеться наступний раунд переговорів у Мінську.

"Але Україні потрібно діяти вже зараз. Тому відповідні кроки розробляються. Йдеться про те, щоб працювати як над штатними, так і над позаштатними ситуаціями, які виникають у результаті порушення домовленостей", – зазначив дипломат.

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З точки зору Безсмертного, після ситуації біля Павлополя українським силам потрібно було негайно завдавати удару у відповідь "по заздалегідь пристрелених об'єктах".

"Що стосується ситуації зі Станицею Луганською, то після того випадку в Павлополі потрібно було негайно закрити всі КПВВ, припинити через них перехід людей і транспортування будь-яких товарів, бо що завгодно могло трапитися в такій ситуації", – додав він.

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Безсмертний наголосив, що він виступає за жорстку реакцію на будь-які порушення перемир'я з боку терористів.

"Коли виникає стрілянина з того боку – потрібно відповідати, відповідати жорстко. І належним чином. Щоб нікому не було повадно порушувати досягнуті домовленості. Для цього потрібно використовувати весь комплекс заходів – бойові, військові, економічні, соціальні, гуманітарні... Які завгодно інструменти треба використовувати, щоб зупинити противника від подібного роду порушення домовленостей", – переконаний член переговорної групи по Донбасу.

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За словами Безсмертного, особисто для нього дія Мінських угод закінчилася ще 1 січня 2016 року.

Що стосується вимоги президента РФ Володимира Путіна надати т.зв. "Л/ДНР" "особливий статус", Безсмертний зазначив: "Жодних змін в українську Конституцію на вимогу якихось сепаратистів, колабораціоністів ніхто вносити не буде. Крапка".

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається напруженою

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається напруженою

Facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу ООС
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Северг Олег
Северг Олег
Дерьмо охреневшее... такое впечатление что это не их в котлах жарили а они. Вообще блин с реальностью попрощались, ещё и ультиматумы выдвигаю и говорят в менторском тоне. Минские договорённости это был шанс оставить в живых тысячи и тысячи украинских призывников которых русские в котлах как скотину уничтожали. Не нравится вам мир ? Ок. Готовьтесь к новым котлам и похоронам черти полоумные. Мы вам устроим только суньтесь на русскую землю.
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Юг Руси
Юг Руси
«По имеющимся данным разведки НМ Д НР, гибель 4 военнослужащих ВФ У произошла в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи села Орловское. На карте-схеме отражено место этого происшествия, кроме того, обозначены ближайшие позиции НМ с которых мог бы вестись огонь в указанном В Ф У (через оперативного дежурного СММ ОБСЕ) направлении. Однако ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении», — заключили в СЦКК.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Правильно - до последнего украинца ……повысить налог на войну до 30% - заморозить выплату пенсий свернуть все экономические программы и на все закупить джавелины и минометы "молот" - и до последнего украинца ... ЗЫ,Еще один потанцевал на костях
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