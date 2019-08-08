Загибель морпіхів на Донбасі: у Києві запропонували нанести "удар у відповідь"

Після атаки терористів під Павлополем на Донбасі, в результаті якої загинули четверо українських морпіхів, Україна мала вийти з Мінського процесу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу Роман Безсмертний.

"Моя позиція така. Після подій під Павлополем потрібно було чітко заявити: до моменту, поки не збереться Нормандская четвірка, Україна припиняє свою участь у Мінському процесі", – заявив Безсмертний.

Він повідомив, що офіційна позиція Києва буде озвучена 21 серпня, коли відбудеться наступний раунд переговорів у Мінську.

"Але Україні потрібно діяти вже зараз. Тому відповідні кроки розробляються. Йдеться про те, щоб працювати як над штатними, так і над позаштатними ситуаціями, які виникають у результаті порушення домовленостей", – зазначив дипломат.

З точки зору Безсмертного, після ситуації біля Павлополя українським силам потрібно було негайно завдавати удару у відповідь "по заздалегідь пристрелених об'єктах".

"Що стосується ситуації зі Станицею Луганською, то після того випадку в Павлополі потрібно було негайно закрити всі КПВВ, припинити через них перехід людей і транспортування будь-яких товарів, бо що завгодно могло трапитися в такій ситуації", – додав він.

Безсмертний наголосив, що він виступає за жорстку реакцію на будь-які порушення перемир'я з боку терористів.

"Коли виникає стрілянина з того боку – потрібно відповідати, відповідати жорстко. І належним чином. Щоб нікому не було повадно порушувати досягнуті домовленості. Для цього потрібно використовувати весь комплекс заходів – бойові, військові, економічні, соціальні, гуманітарні... Які завгодно інструменти треба використовувати, щоб зупинити противника від подібного роду порушення домовленостей", – переконаний член переговорної групи по Донбасу.

За словами Безсмертного, особисто для нього дія Мінських угод закінчилася ще 1 січня 2016 року.

Що стосується вимоги президента РФ Володимира Путіна надати т.зв. "Л/ДНР" "особливий статус", Безсмертний зазначив: "Жодних змін в українську Конституцію на вимогу якихось сепаратистів, колабораціоністів ніхто вносити не буде. Крапка".

Ситуація в зоні ООС на Донбасі залишається напруженою Facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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