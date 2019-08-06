Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Гай жорстко висловився про "перемир'я"

Росія використовує перемир'я на Донбасі виключно для перекидання в зону конфлікту нових військ і техніки, при цьому режиму припинення вогню не дотримано.

Про це в ефірі ObozTV заявив ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи загибель на Донбасі чотирьох українських військових у результаті обстрілу.

"У нас бувають щоденні обстріли, це перманентна ситуація за останні 5 років. У нас за 5 років було понад 20 перемир'їв. Це були і різдвяні перемир'я, і шкільні, і на збір врожаю, і великодні перемир'я. Але ніколи у нас не було такого, щоб більше 24 годин не було жодного обстрілу", – наголосив він.

За словами ветерана АТО, Росія використовує перемир'я "виключно для поліпшення своїх тактичних умов, для передислокації своїх збройних сил і військової техніки".

"Зараз ОБСЄ спостерігає, що бойовики РФ розміщують техніку, зокрема – системи залпового вогню "Град", артилерійські системи, важке озброєння, танки, БМП і БТР – за межами місць відведення", – заявив він.

"РФ нарощує свої сили. Чи буде просування, невідомо. Цим користуються як засобом політичного тиску на керівництво України", – наголосив Гай.

mnk.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня о 00:01 годин на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню.

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