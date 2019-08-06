Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Гай жорстко висловився про "перемир'я"

1.2т Читати матеріал російською

Росія використовує перемир'я на Донбасі виключно для перекидання в зону конфлікту нових військ і техніки, при цьому режиму припинення вогню не дотримано.

Про це в ефірі ObozTV заявив ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи загибель на Донбасі чотирьох українських військових у результаті обстрілу.

"У нас бувають щоденні обстріли, це перманентна ситуація за останні 5 років. У нас за 5 років було понад 20 перемир'їв. Це були і різдвяні перемир'я, і шкільні, і на збір врожаю, і великодні перемир'я. Але ніколи у нас не було такого, щоб більше 24 годин не було жодного обстрілу", – наголосив він.

Новини
"Вкрали ці гроші самі": "ДНР" підловили на нахабній брехні

За словами ветерана АТО, Росія використовує перемир'я "виключно для поліпшення своїх тактичних умов, для передислокації своїх збройних сил і військової техніки".

"Зараз ОБСЄ спостерігає, що бойовики РФ розміщують техніку, зокрема – системи залпового вогню "Град", артилерійські системи, важке озброєння, танки, БМП і БТР – за межами місць відведення", – заявив він.

"РФ нарощує свої сили. Чи буде просування, невідомо. Цим користуються як засобом політичного тиску на керівництво України", – наголосив Гай.

Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Гай жорстко висловився про "перемир'я"

mnk.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня о 00:01 годин на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Что-то назревает ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сначала Зеленский предложил снять блокаду, потом внезапно подорвались бойцы. Не свои ли каратели за пазуху гранату запихнули?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"Сейчас ОБСЕ наблюдает, что боевики РФ размещают технику ..." Что - то от ОБСЕ ничего не слышно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel