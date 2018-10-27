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Задимився під час зльоту: в Одесі сталася НП з пасажирським літаком

8.7тЧитати матеріал російською

У міжнародному аеропорту Одеси 27 жовтня було евакуйовано пасажирів літака, який курсував за маршрутом Одеса-Дубай.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, такі дії провели після того, як "Боїнг" при зльоті задимився в районі шасі.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що задимлення сталося в районі шасі. Проводиться перевірка", - сказано в повідомленні.

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У поліції уточнили, що після НП аеропорт працював у штатному режимі. Про постраждалих в результаті події не повідомляється.

НП з літаком в Одесі

НП з літаком в Одесі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в Росії розбився літак Л-39, впавши у воду.

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
поліціялітак
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