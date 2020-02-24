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24 лютого • оновлено в 14:31
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Забужко пояснила, навіщо Росія хоче знищити мільйони українців

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Українська письменниця Оксана Забужко попередила, що якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

Таку думку Забужко озвучила в інтерв'ю "Апострофу" і порадила подивитися на приклад тимчасово окупованого Криму, щоб зрозуміти, що загрожує всій Україні.

"Подивіться на Крим, куди понаїхали з російської глибинки на всі посади, а кримчакам кажуть: якщо хочете кар'єру робити, то вас чекають в сонячному Магадані. У росіян купа незаселених, неосвоєних територій, де треба тримати залишки сталінської індустріалізації, яка робилася кров'ю і кістками засланців й вмирає. Це все міста, що вмирають", – зазначила письменниця.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

ТСН

З огляду на жорстку нестачу населення в таких "убитих" куточках Росії, там є ризик зупинки залізниць і навіть таких стратегічних об'єктів, як газотранспортна труба з Нового Уренгоя, пояснила побоювання окупантів Забужко.

"Їм треба ресурси, треба кадри, треба людей. Їм треба тупо виселити мільйони українців на ту ж залізницю і забрати частину собі в армію, тому що "без хохлів армія не працює" – вони визнали це ще у 1990 році. Як вони кажуть, "хохли" були тим самим цементом, молодшим офіцерським складом, який створював скелет. Їм потрібен наш ресурс. Не тільки вугілля і заводи, які вони одразу вивезли. Подивіться, що вони роблять на Донбасі – і зрозумійте, що їм треба більше!" – застерегла українців письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Без xoxлов в армии нет предателей - это мы признали в 90м году
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Махно Володимир
Махно Володимир
я знаю некоторых кaцaпов. которые уехали из россии в Украину семьями и довольны! лучшей жизни они не не могли себе представить во всем cнг, как они говорят. во как! они говорят, что пyтин их yничтoжaeт своим бeзрaзличием..не вниманием к социальным и экономическим проблемам в регионах! Парочке кaцaпов я пообещал хорошее отнoшениe, если они вpaзyмят что: Бaндepa, Шyxeвич это хорошие люди были, их пyтин yби-йцa и выучат хотя бы половину гимнa Укрaины. Кстати в обоих ceмьяx виcят флaги Укрaины и пopтpeт Шeвчeнкo. А у одного из них на ключaх брeлок - визиткa Яpoшa! а у других флажок УПA в машине.
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Петров Сергей
Петров Сергей
Махно Володимир, а я знаю множество х@хлов которые уехали в Россию проклиная пороха и б@ндеровцев которые уничтожили Донбасс. Возвращаться не собираются. Таких 2-3 млн
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1
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Махно Володимир
Махно Володимир
Кстати в обоих ceмьяx виcят флaги Укрaины и пopтpeт Шeвчeнкo. А у одного из них на ключaх брeлок - визиткa Яpoшa! а у других флажок УПA в машине.
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