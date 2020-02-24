Українська письменниця Оксана Забужко попередила, що якщо Росії вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу. Адже цю війну, підкреслила вона, агресор веде саме за людські ресурси, необхідні для свого виживання.

Таку думку Забужко озвучила в інтерв'ю "Апострофу" і порадила подивитися на приклад тимчасово окупованого Криму, щоб зрозуміти, що загрожує всій Україні.

"Подивіться на Крим, куди понаїхали з російської глибинки на всі посади, а кримчакам кажуть: якщо хочете кар'єру робити, то вас чекають в сонячному Магадані. У росіян купа незаселених, неосвоєних територій, де треба тримати залишки сталінської індустріалізації, яка робилася кров'ю і кістками засланців й вмирає. Це все міста, що вмирають", – зазначила письменниця.

Оксана Забужко ТСН

З огляду на жорстку нестачу населення в таких "убитих" куточках Росії, там є ризик зупинки залізниць і навіть таких стратегічних об'єктів, як газотранспортна труба з Нового Уренгоя, пояснила побоювання окупантів Забужко.

"Їм треба ресурси, треба кадри, треба людей. Їм треба тупо виселити мільйони українців на ту ж залізницю і забрати частину собі в армію, тому що "без хохлів армія не працює" – вони визнали це ще у 1990 році. Як вони кажуть, "хохли" були тим самим цементом, молодшим офіцерським складом, який створював скелет. Їм потрібен наш ресурс. Не тільки вугілля і заводи, які вони одразу вивезли. Подивіться, що вони роблять на Донбасі – і зрозумійте, що їм треба більше!" – застерегла українців письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Забужко вважає, що українофобські висловлювання президента Росії Володимира Путіна – це доказ його психічної хвороби. За її словами, цивілізований світ уже давно це зрозумів, але боїться ядерної кнопки російського лідера.

Також вона висловила побоювання у зв'язку з тим, що нинішня влада України намагається повернути країну в СРСР епохи Брежнєва.

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