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16 квітня • оновлено в 19:32
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Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

1.1т
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У Миколаєві вдень напали на менеджера великої компанії і забрали у нього 2 мільйони гривень.

Пограбування сталося 16 квітня близько 14:00 на проспекті Миру, повідомляється на сайті поліції Миколаївській області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

Збройні зловмисники в масках відібрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень, коли він вийшов з банківського відділення. Нападники втекли з місця події на автомобілі "Опель" срібного кольору. Правоохоронці оголосили спецоперацію "Сирена".

Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

Місцеве видання "Новости N" уточнює, що пограбували менеджера одного з миколаївських підприємств. Чоловік перебував у автомобілі "Шевроле", до нього під'їхав "Опель" з одеськими номерами, з якого відкрили вогонь. Потім з машини вискочили двоє зловмисників, кілька разів ударили його і забрали сумку з грошима.

Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

Бізнесмена з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На місці події виявлено чотири 9-мм гільзи від травматичного пістолета. В "Шевроле" розбите скло передньої і задньої дверей з лівого боку.

Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК. Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена
Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі жінку зухвало пограбували і побили серед білого дня, коли вона виходила з магазину.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Миколаїв
Тег
Національна поліція України
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Оперативно сработали и главное без мокрухи и тяжких телесных,навряд ли их найдут они если не глупые лягут на дно
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Гоша Злой
Гоша Злой
2 ляма и шевроле...
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