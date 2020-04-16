Забрали 2 млн: у Миколаєві серед білого дня напали на бізнесмена

У Миколаєві вдень напали на менеджера великої компанії і забрали у нього 2 мільйони гривень.

Пограбування сталося 16 квітня близько 14:00 на проспекті Миру, повідомляється на сайті поліції Миколаївській області (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Збройні зловмисники в масках відібрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень, коли він вийшов з банківського відділення. Нападники втекли з місця події на автомобілі "Опель" срібного кольору. Правоохоронці оголосили спецоперацію "Сирена".

Місцеве видання "Новости N" уточнює, що пограбували менеджера одного з миколаївських підприємств. Чоловік перебував у автомобілі "Шевроле", до нього під'їхав "Опель" з одеськими номерами, з якого відкрили вогонь. Потім з машини вискочили двоє зловмисників, кілька разів ударили його і забрали сумку з грошима.

Бізнесмена з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На місці події виявлено чотири 9-мм гільзи від травматичного пістолета. В "Шевроле" розбите скло передньої і задньої дверей з лівого боку.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 КК. Зловмисникам загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі жінку зухвало пограбували і побили серед білого дня, коли вона виходила з магазину.

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