Бійцям ЗСУ заплатили майже 2 млн за знищену техніку РФ на Донбасі

З початку 2019 року українські воїни отримали майже 1,9 мільйона гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів на Донбасі.

Такі дані наведені за станом на липень поточного року, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Уточнюється, що за період 2019-2020 збройні формування Російської Федерації зазнали численних втрат у БПЛА, армійських вантажівках, гарматах, мінометах тощо.

За знищену або захоплену військову техніку українським захисникам передбачена винагорода.

Крім цього, за успішне виконання бойових завдань від початку 2019-го воїнам ЗСУ було виплачено винагороду в сумі 6,3 мільйона гривень (із них 2,5 млн у 2020 році). За участь у бойових діях за цей же період – 34,1 мільйона гривень (із них 12,9 млн у 2020-му).

У Міноборони додали, що винагорода за техніку противника розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні або захопленні, залежно від особистого внеску.

Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання залежно від особистого внеску і періоду участі у завданні. Гроші виплачуються на військову частину.

Як писав OBOZREVATEL, у селищі Зайцеве Донецької області сталося займання поля, в результаті чого вогонь перекинувся на будинки. Причиною пожежі став обстріл із боку гібридних російських сил.