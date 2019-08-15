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За "закону Савченко": в Маріуполі на свободу вийшов засуджений терорист

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У четвер, 15 серпня, в Маріуполі на свободу вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР".

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, зазначивши, що терориста звільнили від ув'язнення за "законом Савченко".

"Засуджений на 9 років покидьок Валерій Кірсанов, корректировщик вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання за вироком суду від 18 червня 2019 року, але згідно "закону Савченко", сьогодні (15 серпня) виходить на свободу" , – йдеться в повідомленні.

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Аброськін зазначив, що Кірсанов винен у вбивстві 31 і пораненні 117 осіб в Маріуполі.

"Ми всі разом несемо відповідальність за цей закон (Савченко), тому що тоді, коли правоохоронці виступили проти цього, нікому це було не потрібно, просто зробили вигляд, що не почули", – додав він.

Нагадаємо, що приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним в коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" і засудив до 9 років позбавлення волі.

Валерій Кірсанов

Валерій Кірсанов

цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь в боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнка.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна Маріуполь
Теги
тероризм терористи "ДНР"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Не пора ли отменить этот позорный закон или переформулировать?
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые своей упоротостью просто поражают))
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Serov Oleg
Serov Oleg
на свободу с чистой совестью....можно снова пистить укрокарателей..
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Serov Oleg, петушара только кукарекать сможет.
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