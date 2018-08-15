Можливий союз: з'явився прогноз щодо зустрічі Меркель і Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним 18 серпня. Першочерговим на порядку денному їхніх переговорів стоятиме питання "Північного потоку-2" та його безпечного будівництва.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт із міжнародних питань Ірина Верещук. За її словами, Путін захоче домовитися про способи обходу американських санкцій.

"Якщо, не дай Боже, така двостороння зустріч буде за закритими дверима, то ми можемо обґрунтовано підозрювати Путіна й Меркель у тому, що вони домовляються як протистояти санкціям, які точно будуть введені у найближчому майбутньому", - пояснила Верещук.

Також на зустрічі обговорять і виконання мінських домовленостей, на чому наполягатиме російська сторона, вважає експерт.

"Було б дуже добре, якби наш президент провів хоча б телефонні переговори з Меркель і погодив позиції стосовно цього питання, окреслив червоні лінії, за які не може заступати німецька сторона", - зазначила вона.

Верещук попередила: не варто бачити зраду в обговоренні "Північного потоку-2", адже з точки зору Німеччини це є виключно їхнім комерційним інтересом.

"Чому Україна досі не зробила потрібних кроків, щоб унеможливити будівництво "Північного потоку-2", - це питання до самої України. А в питаннях сходу і Криму Меркель буде непоступлива, і я це точно знаю", - заявила експерт.

Також вона уточнила, що хоча багаторічне перебування при владі Ангели Меркель і Володимира Путіна може виглядати як хороші відносини, насправді це не так. За словами Верещук, саме стійка позиція німецького канцлера зробила неможливим просування Путіна й захоплення України в 2014 році.

"Вони можуть домовитися про те, як протистояти США, але здати Україну в тому плані, як ми це собі уявляємо, вони не можуть. Путін напевно б хотів цього, але йому це не вдасться", - запевнила експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії зібрав Раду Безпеки РФ для обговорення нових американських санкцій.

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