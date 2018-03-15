За "снайперам Парубія" ініціюють розслідування - адвокат

У кримінальних справах про вбивства активістів євромайдан немає інформації про "снайперів Парубія".

Про це, коментуючи заяву позафракційного народного депутата Надії Савченко, заявив адвокат сімей героїв Небесної сотні Віталій Титич, передає InfoResist.

"Будь-яких свідчень про "снайперів Парубія" я особисто не бачив. Їх немає в кримінальному провадженні щодо терористичного акту, там де є мої клієнти. Цікаві обставини", - сказав він.

Тітич підкреслив, що коли захист сімей Небесної сотні ознайомиться з заявою народного депутата, вона ініціює слідчі дії.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко заявила, що глава Верховної Ради Андрій Парубій організовував снайперів, які розстрілювали людей на Майдані, а інші нинішні нардепи особисто привозили зброю в центр Києва.