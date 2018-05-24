Які ТРЦ в Україні небезпечні та коли їх закриють

У торгово-розважальних центрах України не дотримуються пожежної безпеки. Після перевірок ДСНС подала позови на повне або часткове закриття 155 ТРЦ.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у торгово-розважальних центрах пожежні виходи завалюють зламаними меблями і коробками, і навіть відкривають там торгові точки. Для обробки приміщень використовують легкозаймисті матеріали, а деякі будівлі навіть не мають захисту від блискавок.

Курять і не вивозять сміття

Фахівці ДСНС закінчили перевірку будівель після трагедії в російському Кемерово. Підсумки вражають - до списку на закриття потрапили 220 дитячих садків, 155 торгово-розважальних центрів і 30 лікарень.

Так горіла "Зимова вишня" у Кемерово twitter.com/UkrZaKordonom

Причому в чорному списку є навіть Криворізький державний цирк. Перевіряльники з'ясували, що пожежні крани в ньому не укомплектовані пожежними рукавами. На вікнах першого і цокольного поверхів встановлені металеві грати, тому під час пожежі люди не зможуть вибратися.

Також частково може бути закритий Музей у Пирогові. Тут допускають паління не в спеціально відведених місцях. Територія музею захаращена сміттям, сухою травою, листям і гілками. Не перевіряються будівлі на предмет захисту від блискавок. Немає системи звукового сповіщення про пожежу, а пожежний резервуар просто не працює. Музей здає в оренду свою територію без договору про відповідальність за пожежну безпеку. Чимало претензій і до столярного цеху - тут проблеми з проводкою, розетками тощо.

До музею в Пирогові у рятувальників є претензії pirogovo.com.ua

У проході - коробки

Багато проблем і у торгово-розважальних центрів. До чорного списку потрапили, наприклад, ТЦ "Голден Палас", ТРЦ "Городок" та "Вавілон" (Дніпро). У Києві три "Квадрати" на Гната Юри, Дружби Народів, Площі Слави, ТРЦ "Україна" й універмаг "Дитячий світ". Їх хочуть закрити частково.

У Кам'янець-Подільському хочуть закрити кінотеатр "Юність", РЦ "Арена плюс", в Ужгороді нічний клуб "Контрабас", у Рівному ТЦ "Моріон", у Запоріжжі ТЦ "Берег", у Чернігові ТЦ "Мега центр".

Перевіряльники з'ясували типові порушення для подібних закладів. Наприклад, недопрацьована система протипожежної безпеки: відсутня пожежна сигналізація і система сповіщення. У деяких будівель немає блискавкозахисту, немає внутрішнього водопроводу з водою для гасіння пожежі, зовнішні стіни будівлі оброблені плиткою, яка легко займається.

Часто в торгових центрах занадто вузькі проходи для евакуації людей, проходи завалені або заставлені непотрібними меблями, зламаними турнікетами, коробками. Або в проходах встановлені торгові точки - звісно, в разі пожежі люди не зможуть тут пройти. У співробітників закладів немає засобів захисту на випадок пожежі. У будівлях немає інформаційних стендів з планом евакуації. Також у ТРЦ використовують нагрівальні прилади.

Запропонують програму мінімум

Щоправда, сподіватися на те, що порушників пожежної безпеки дійсно покарають і закриють - не варто. За словами адвоката Віталія Наума, якщо адміністративні суди до нового року розглянуть позови, то це буде диво. "Суди не винні в цьому, вони просто недоукомплектовані суддями. Часом на суддю припадає тисяча справ. Так що чекати доведеться довго", - сказав Наум.

А ось що стосується питання закриють чи не закриють, то адвокат вважає, що суд може запропонувати порушникам альтернативу. "У нас кілька років існувала заборона на перевірки. ТРЦ, та й не тільки, вони розслабилися. Пожежні виходи заставлені торговельними точками, грошей у дорогу протипожежну безпеку вкладати не хочуть. Тому проблеми є. Не всі проблеми можна швидко усунути, а деякі неможливо навіть. Тому суд може запропонувати ТРЦ виконати програму мінімум, і встановити терміни, коли вони виправлять інші проблеми", - вважає Віталій Наум.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, Державна служба України з надзвичайних ситуацій подала позови на закриття 405 закладів через порушення вимог пожежної безпеки.