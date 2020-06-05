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5 червня • оновлено в 21:19
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За розгін Майдану судитимуть колишнього беркутівця, ще одному повідомили про підозру

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Державне бюро розслідувань України передало до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника полку особливого призначення МВС "Беркут", ще одному повідомили про підозру.

Обидва є фігурантами справи розслідування розгону учасників Євромайдану 30 листопада 2013 року, повідомляється на сайті ДБР.

За розгін Майдану судитимуть колишнього беркутівця, ще одному повідомили про підозру

strana.ua

Колишній правоохоронець, якого судитимуть, обвинувачують у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, службовому підробленні і скоєнні незаконного перешкоджання проведенню зборів (ч. 2 ст. 365 і ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року він затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, а також склав завідомо неправдиві офіційні документи.

Також про підозру (за тими ж статтями КК – 365, 366 і 340) повідомили іншому колишньому бійцю "Беркута".

Експравоохоронець 30 листопада 2013 року затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності, застосувавши до нього фізичну силу. Надалі він склав рапорт про затримання, в який вніс завідомо неправдиві дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святошинський районний суд Києва 4 червня не зміг продовжити розгляд справи про вбивство 48 активістів на Майдані в лютому 2014 року через те, що у всіх присяжних закінчилися повноваження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Теги
Беркут Державне Бюро Розслідувань
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