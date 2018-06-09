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"За методичками КДБ": історик вказав на знаковий момент у "списку 47"

1.4тЧитати новину російською

Росія показала себе державою-терористом, яка знищує неугодних за "методичками КДБ".

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, історик Володимир Бірчак, коментуючи список з 47 українських журналістів і блогерів, яким нібито загрожує смерть.

"Справа в тому, що старі методички КДБ - з них у ФСБ навіть пил не здмухували і не піднімали їх з архіву - вони, напевно, так і знаходяться на робочих столах", - заявив Бірчак.

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Як підкреслив історик, РФ зараз "є державою-терористом і продовжує терористичну діяльність".

"Якими б не були заяви ФСБ у кінці 20-го і початку 21-го століття, що останніми жертвами радянських і російських спецслужб є лідери ОУН Степан Бандера і Лев Ребет, насправді вони ці речі продовжують. Ми маємо резонансне вбивство Вороненкова рік тому, отруєння Скрипалів і запобігання замаху на Аркадія Бабченка", - зазначив Бірчак.

"Ця держава буде продовжувати терористичні методи. Володимир Путін, який прийшов зі спецслужб, буде діяти такими методами, залякувати весь світ і своїх безпосередніх сусідів, щоб показати, яким титаном є Росія. Насправді він показує, яким монстром вона є", - уклав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські спецслужби інсценували вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, щоб затримати організаторів замаху на нього. 30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак заявив про затримання замовника вбивства журналіста.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.

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Теми
Замах на вбивство Аркадія БабченкаЕфіри Oboz TVПряма трансляціяРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир БірчакАркадій Бабченко
Місце
Україна
Об'єкти
ФСБРосія
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