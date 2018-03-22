За кримським сценарієм: озвучений "план Б" Савченко і Ко по захопленню Ради

Для організації держперевороту позафракційний нардеп Надія Савченко та її спільники розробили два плани. Так, крім того, що раніше озвучив у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувалося і нічне захоплення ВР.

Про це, як пише УП, йдеться у матеріалах слідства, які були передані в Раду.

Так званий план Б полягав у нічному захоплення будівлі Верховної Ради, що дещо нагадує події в Криму в лютому 2014-го. Охорона будівлі мала бути розстріляна.

"З використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухових пристроїв нібито планували напасти на будинок та авто президента, міністра внутрішніх справ, секретаря РНБО "та інших", - йдеться у матеріалах справи.

Також, за версією слідства, Савченко почала реалізовувати свій злочинний задум "на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні" не пізніше 20 листопада 2017 року.

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