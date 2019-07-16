За гратами прожив два дні: у Вінниці розправилися з педофілом

У Вінницькій колонії №1 убили підозрюваного в згвалтуванні 7-річної дівчинки.

Факт смерті 59-річного ув'язненого в стінах СІЗО підтвердили в прес-службі прокуратури Вінницької області, повідомляє Vinbazar.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 КК України (умисне вбивство).

З'ясувалося, що НП трапилася 13 липня. Інші деталі справи поки не розголошують.

Розслідування проводять слідчі Державного бюро розслідувань. Ситуацію там поки що не коментують.

Нагадаємо, про зґвалтування дитини 9 липня повідомив начальник кримінальної поліції – заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Як згодом уточнили у відділі комунікації поліції Вінницькій області, трапилося все 8 липня. Людина, яка має ознаки психічної хвороби, схопила 7-річну дівчинку, яка гралася на вулиці з 9-річною сестрою, і поволокла за гаражі.

11 липня міський суд Вінниці заарештував чоловіка на 60 днів без можливості внесення застави. За два дні його вбили.

Відзначимо, що підслідні і засуджені за подібними статтями в місцях позбавлення волі часто самі зазнають насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зростає кількість випадків сексуального насильства над дітьми. Статистика сумна: тільки за перші п'ять місяців поточного року кількість подібних НП досягла 122.

За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина в нашій країні стикається з насильством. І часто самі батьки приховують ці факти, тому що насильниками є члени сім'ї, родичі або друзі.

Останнім часом ця тема стала однією з найбільш обговорюваних – українців вразило жорстоке вбивство Даринки Лук'яненко під Одесою. Дівчинку шукали шість днів.

11 липня Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості. Закон викликав неоднозначну реакцію.

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