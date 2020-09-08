За Балухом велося стеження та били на смерть, – Чийгоз

Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха в Києві били групою осіб, маючи намір убити.

Про це в ефірі "Апостроф ТБ" розповів, народний депутат від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.

"Його били групою, тому що він дуже сильний і тілом, і духом. Били його на смерть, тому що зламали ключицю. Хто в цьому розбирається, той розуміє, що це таке – зламати ключицю і руку", – повідомив політик.

На думку Чийгоза, напад на Балуха пов'язаний з політикою.

"Коли його у в'язниці "менти" змушували ставати на коліна, він відмовлявся. Його били групою, щоб зламати. Не треба щось придумувати. У нього ніякого шлейфу, ніяких розбіжностей немає. Він порядний, патріот до кінчиків волосся. Тут версія тільки одна: його побили тільки за те, що він завжди і всюди відстоює все, що пов'язано з Україною та українцями", – сказав нардеп.

Чийгоз додав, що напередодні події зустрічався з Балухом. При цьому він упевнений, що за Балухом велося стеження.

"Ще раз кажу: зламати ключицю, руку, побити так, що він був без свідомості до ранку – це цілеспрямоване побиття через мотивації. А мотивація у Балуха тільки одна – Україна понад усе", – підсумував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у важкому стані.

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