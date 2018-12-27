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З вошами і випорожненнями собак: на Одещині горе-матір покинула ''в пеклі'' трьох малюків без їжі

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У селі Саф'яни Ізмаїльського району Одеської області горе-мати залишила трьох малолітніх дітей одних удома без їжі та в антисанітарних умовах.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Копи виявили дітей 5, 4 і 1 років у жахливому стані: вони були брудні, у невипраному одязі, з вошами і висипаннями на тілі.

"Забило на сполох керівництво дошкільного закладу, повідомивши голові сільської ради, що близько місяця діти не відвідують садок. Коли за місцем проживання сім'ї перевіряючим двері будинку ніхто не відкрив, — звернулися за допомогою в поліцію", — сказано в повідомленні.

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У будинок правоохоронців впустив співмешканець 26-річної жінки. "Скрізь панував безлад і антисанітарія, зокрема — від стулу двох бійцівських собак, які також перебували в будинку", — зазначає прес-служба.

З вошами і випорожненнями собак: на Одещині горе-матір покинула ''в пеклі'' трьох малюків без їжі

od.npu.gov.ua

"Ми буваємо в різних сім'ях, але такого жаху за свою практику ще не бачили. Дитина підійшла до мене і попросила про допомогу, сказавши, що у неї "таргани" в голові дуже сверблять. За словами дітей, за день вони нічого не їли. Де знаходиться мати, співмешканець пояснити не міг. На місці було ухвалено рішення помістити дітей в реабілітаційний центр", — розповіла інспектор сектору ювенальної превенції Ізмаїльського ОП Ольга Владичко.

За невиконання батьківських прав правоохоронці склали три протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З жінкою була проведена профілактична бесіда. У разі повторення ситуації буде вирішуватися питання про позбавлення її батьківських прав.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові розгорівся скандал довкола однорічної дитини. Нетвереза пара поїла її пивом, щоб "вилікувати застуду".

Місце
УкраїнаОдеса
Теги
дітифотографииНаціональна поліція України
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