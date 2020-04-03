З України до Італії намагалися вивезти 10 тисяч респіраторів: СБУ розкрила деталі

У Черкаській області СБУ запобігла незаконному вивезенню 10 тисяч респіраторних масок.

Як повідомила пресслужба відомства, місцевий житель налагодив постачання респіраторів в Італію, незважаючи на введені обмеження в зв'язку з епідемією COVID-19 в Україні.

"Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок. За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тисяч респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив "цінник" у 2,5 євро за штуку. За попередніми підрахунками зловмисник планував нажитися на понад 700 тисяч гривень", – розповіли в СБУ.

Операція з викриття правопорушника проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з УСБУ в Черкаській області, працівниками митного посту "Спеціалізований" Київської митниці ДМС і ПАТ "Укрпошта".

З України до Італії намагалися вивезти 10 тисяч респіраторів СБУ

З України до Італії намагалися вивезти 10 тисяч респіраторів СБУ

З України до Італії намагалися вивезти 10 тисяч респіраторів СБУ

З України до Італії намагалися вивезти 10 тисяч респіраторів СБУ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський пригрозив, що СБУ буде жорстко контролювати, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах України.

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