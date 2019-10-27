З сокирою в ресторан: в центрі Харкова трапився зухвалий напад

У центрі Харкова чоловік з сокирою посеред білого дня влаштував погром у ресторані, після чого спробував втекти.

Подробиці оприлюднив Telegram-канал ВЕХА (Харків). Повідомляється, що інцидент стався на очах у поліції.

"До кафе-кальянної, де традиційно збираються вихідці з арабських країн, на Smart під'їхав хлопець арабської зовнішності, і розніс сокирою вітрину", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що хлопець прийшов у ресторан "Багдад" поїсти і зробив замовлення. На його думку, довго не несли їжу, і він почав трощити меблі, потім поїхав. Господарі "Багдада" викликали копів. Ті приїхали і побачили повернення клієнта, але вже з сокирою. Його не збентежила присутність поліції, і він почав сокирою трощити вітрину на очах здивованих копів.

Потім зловмисник скочив в авто і спробував утекти.

"Приїжджого "Раскольникова" наздогнали на проспекті Науки ... Смарт Brabus на євробляхах зупинили прямо на проїжджій частині. Власника сокири скрутили. Під'їхала швидка. Видно, беруть проби на речовини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області був затриманий п'яний чоловік, який з сокирою в руках трощив авто і кидався на патруль поліції.

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