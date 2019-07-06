З окупантів у "миротворці": терорист "ДНР" злив підступний план Росії щодо Донбасу

Видачу своїх паспортів на Донбасі Росія хоче використати для того, щоб оголосити їх власників (переважно терористів "Л/ДНР") "миротворчими" силами і розв'язати масштабну війну в разі відкриття ЗСУ вогню по ним.
Такий злочинний план озвучив російський найманець Андрій Морозов ("Мурз"), пише журналіст Василь Бєлов на своїй сторінці у Facebook.
"Троянський кінь. Поки свідома частина громадян країни бореться з наростанням внутрішнього реваншу, окупанти продовжують втілювати свої плани в реальність", – зазначив він.
Бєлов підкреслив, що стратегією "з окупантів у "миротворці" Кремль має намір "легалізувати" своїх бойовиків на українській території за допомогою паспортів країни-агресора.
Паспорти РФ на Донбасі
Facebook Василя Бєлова
"Швидка паспортизація вояк, в разі успіху, крім інших цікавих наслідків, створює можливість для трансформації "корпусів" у "Російські миротворчі сили на Донбасі". Можна мило посміхнутися в мінських дискусіях про "введення миротворців": навіщо їх вводити? Якихось поляків або бразильців? Вони вже тут. Люб'язно надані Росією разом з усім належним постачанням. А хто в них буде стріляти, той буде стріляти в армію РФ з усіма наслідками, що випливають", – процитував він слова терориста Морозова про сценарій "узаконення" російської окупації сходу України.
Крім того, найманець запропонував провести в Москві "масові, супермасові мітингові заходи" з вимогою "визнання "республік" і розміщення російського миротворчого контингенту (яким, після паспортизації, де факто стануть саме горезвісні "корпуси").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій. Громадяни України вважають, що такий крок буде більш ніж справедливим.
13 червня стало відомо, що в Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.
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