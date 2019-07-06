З окупантів у "миротворці": терорист "ДНР" злив підступний план Росії щодо Донбасу

Видачу своїх паспортів на Донбасі Росія хоче використати для того, щоб оголосити їх власників (переважно терористів "Л/ДНР") "миротворчими" силами і розв'язати масштабну війну в разі відкриття ЗСУ вогню по ним.

Такий злочинний план озвучив російський найманець Андрій Морозов ("Мурз"), пише журналіст Василь Бєлов на своїй сторінці у Facebook.

"Троянський кінь. Поки свідома частина громадян країни бореться з наростанням внутрішнього реваншу, окупанти продовжують втілювати свої плани в реальність", – зазначив він.

Бєлов підкреслив, що стратегією "з окупантів у "миротворці" Кремль має намір "легалізувати" своїх бойовиків на українській території за допомогою паспортів країни-агресора.

Паспорти РФ на Донбасі Facebook Василя Бєлова

"Швидка паспортизація вояк, в разі успіху, крім інших цікавих наслідків, створює можливість для трансформації "корпусів" у "Російські миротворчі сили на Донбасі". Можна мило посміхнутися в мінських дискусіях про "введення миротворців": навіщо їх вводити? Якихось поляків або бразильців? Вони вже тут. Люб'язно надані Росією разом з усім належним постачанням. А хто в них буде стріляти, той буде стріляти в армію РФ з усіма наслідками, що випливають", – процитував він слова терориста Морозова про сценарій "узаконення" російської окупації сходу України.

Крім того, найманець запропонував провести в Москві "масові, супермасові мітингові заходи" з вимогою "визнання "республік" і розміщення російського миротворчого контингенту (яким, після паспортизації, де факто стануть саме горезвісні "корпуси").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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