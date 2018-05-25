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Олександр Подобрій
Олександр Подобрій
журналістВсі статті автора

"З нас намагалися зробити мудаків!" Морпіх про демарш перед верхівкою ЗСУ

5.4тЧитати новину російською

24 травня на OBOZREVATEL вийшла стаття про гучний демарш морських піхотинців 1-го Феодосійського батальйону під час свята у Миколаєві.

Тоді нам вдалося поспілкуватися з присутнім там ветераном, який звільнився в запас, та прес-секретарем 36-ї бригади, яка розповіла, що конфлікт практично залагоджено, а з сотні людей лише 20 були дійсними бійцями батальйону. Приблизно в тому ж дусі висловилися і у прес-службі ВМСУ.

Того разу у мене не вийшло зв'язатися з кимось із дійсних бійців батальйону, але зате наступного дня пощастило більше. Розмова була досить цікавою.

Інтерв'ю публікується на умовах анонімності.

- По-перше, у бригаді мені розповіли, що вийшло лише 20 дійсних бійців батальйону...

- Ні, це неправда. Легше сказати, скільки було дійсних - близько 5-7 осіб.

- Навіть так. А що було після того, як ви пішли назад у частину?

- До нас почало приїздити начальство. Деякі погрожували, деякі говорили з нами, намагалися розібратися. Зараз ведуться розмови про те, як ми вчинили, розбираються, чому ми так вчинили.

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- А хто саме приїздив?

- Спочатку приїздив командувач бригади Дмитро Делятицький. Ми дуже довго з ним сиділи, розмовляли, він нас вислухав, поговорив. Знайшли спільну думку. Він не погрожував нам, нічого. Тільки розповів про наслідки, а ми пояснили, чому так зробили.

Також приїздив командувач ВМСУ Ігор Воронченко. Він теж нічого поганого нам не зробив. Поговорив з нами, як батько. Постукав кулаком по столу, сказав, у чому ми не праві. Ну, так він вважає, і теж поїхав.

До цього з нами діалогу не було. Хоча ми намагалися його налагодити з вищим командуванням. Але з нами обговорювати нічого не хотіли. Тому ми вирішили таким чином достукатися до людей і командування. Зараз вони намагаються розібратися, що ми хотіли довести.

- А що ви хотіли довести?

- Зараз суспільство розповідає, що ми вийшли саме за цей чорний колір. Ні, це не так. Ми хочемо змін і їх потребуємо, але ми не хочемо лише змін фасаду. Наприклад, іншого ставлення до людей, особового складу, появи освіченого командування. Щоб командири рахувалися з бійцями, а не вважали за просте м'ясо.

- Можете навести приклад? У чому виражається таке ставлення?

- З 2014 року ми втратили дуже багато людей, які вже набралися бойового досвіду. Були сержантами, могли б навчити нових людей, але через скотське ставлення до них вони звільняються з армії. Вони хочуть щось змінити, але їм цього робити не дають. Тому коли звільняються з армії, то кажуть: "Хлопці, буде війна як у 2014 році, то зателефонуйте і ми повернемося". І це не один випадок. Таких багато.

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- Скільки ветеранів пішло з вашого батальйону? Хоча б приблизно.

- Пішли майже всі ті люди, які були у 2014 році. Зараз зовсім інший склад. Прийшли люди, які не зацікавлені в тому, щоб ставати кращими. Їх цікавить тільки зарплата. А ми втрачаємо бійців, які були фанатами своєї справи.

Ось це погано. Людей треба мотивувати залишатися в армії, а не просто говорити: "Ось ти такий тупий, і повинен робити те, що я хочу".

- Ви були з 2014 року в батальйоні?

- Так, з самого початку. Друга причина, чому ми вийшли. Цей берет придумав Гайдукевич, який назвав людей, що вийшли з Криму і тих, хто кинув там все, "вузьколобими морськими піхотинцями".

У них є сім'ї, по двоє-троє дітей. Але при цьому вони живуть у гуртожитках, ледве виживають. Хоча їм обіцяли золоті гори.

Ми не проти змінити колір берета, але з нами ніхто про це не говорив. Якби до нас приїхали і сказали: "Хлопці, стоїть завдання державного масштабу. Треба змінити колір". Ми б сказали: "Добре. Зрозуміло. Які є варіанти?". Показали б нам варіанти і ми б вибрали.

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Ми це говорили не один місяць, але нас ніхто не чув. А як інакше було достукатися до людей, які нас не чують?

- Прес-сек бригади Безсмертна розповіла мені, що зараз все добре. В батальйон привозили історика Павлова, він з вами поспілкувався і тепер мир. Правда?

- Ми читали її інтерв'ю. Олександра - брехуха. Інформація, яку вона подала, це брехня. Вона вчинила так спеціально, намагаючись зробити з нас якихось мудаків.

- А в чому конкретно вона збрехала? Що найбільше вас обурило?

- По-перше, щодо того, що більшість людей там були дембелями. Це неправда. Основа цієї коробочки - дійсні бійці.

Про 503-й батальйон вона говорила, що туди стоїть велика черга - це теж брехня. Чому вона не сказала, що 503-й батальйон у повному складі підтримує те, що зробили ми? Але людей просто залякали. Чому вона про це не сказала? Вона все бреше. Просто вигороджує командування.

Є дуже багато подій, які вона спотворює у вигідному для командування світлі, щоб показати, що все добре.

Візьмемо ще ситуацію. Коли наш батальйон їздив на закордонні вчення і здобув там перемогу, то всюди це подавали як успіх 36-ї бригада. А сьогодні ми просто 1-Й Феодосійський батальйон.

Ми не планували зривати захід, він пройшов нормально. Нічого поганого не зробили. Просто прийшли на захід і показали, що думаємо. Просто прийшли і стояли там у чорних беретах

Поки що нам нічого поганого не зробили. Напевно тому, що нас багато. Але я думаю, що це ще не кінець. Пройде час, і ми побачимо, як це позначиться на нашій службі. І не сумніваюся, що позначиться.

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Автор
Олександр ПодобрійОлександр Подобрій
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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