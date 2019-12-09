Головна Новини
9 грудня • оновлено в 17:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

З колонії на Житомирщині втекли небезпечні злочинці: фото і прикмети

1.4т
Читати матеріал російською

Поліція оголосила в розшук 39-річного Миколу Мойсеєнко та 34-річного Геннадія Мазуренко, які втекли з Райковської виправної колонії на Житомирщині.

Подія трапилася в ніч на понеділок, 9 грудня. Про це повідомили на сайті Національної поліції України в Житомирській області.

Новини
В'язниці закриють, а одружуватимуть нотаріуси: в Україні зібралися запровадити ще одну радикальну реформу

Один з чоловіків був засуджений за незаконне виробництво наркотиків, інший - за крадіжку.

Микола Мойсеєнко

Микола Мойсеєнко

Національна поліція України в Житомирській області

У поліції повідомили прикмети Миколи Мойсеєнко: зріст 160 см, волосся темно-русяве з сивиною, очі сірі. Був одягнений в сіру куртку.

Геннадій Мазуренко

Геннадій Мазуренко

Національна поліція України в Житомирській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів про знущання, які йому довелося пережити в російській колонії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Житомир
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги