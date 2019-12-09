З колонії на Житомирщині втекли небезпечні злочинці: фото і прикмети

Поліція оголосила в розшук 39-річного Миколу Мойсеєнко та 34-річного Геннадія Мазуренко, які втекли з Райковської виправної колонії на Житомирщині.

Подія трапилася в ніч на понеділок, 9 грудня. Про це повідомили на сайті Національної поліції України в Житомирській області.

Один з чоловіків був засуджений за незаконне виробництво наркотиків, інший - за крадіжку.

Микола Мойсеєнко Національна поліція України в Житомирській області

У поліції повідомили прикмети Миколи Мойсеєнко: зріст 160 см, волосся темно-русяве з сивиною, очі сірі. Був одягнений в сіру куртку.

Геннадій Мазуренко Національна поліція України в Житомирській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух розповів про знущання, які йому довелося пережити в російській колонії.

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