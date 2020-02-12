"З головою у мене вже не те": на Львівщині п'яний ексАТОвець побив фельдшерку

У вівторок, 11 лютого, на Львівщині п'яний учасник АТО побив фельдшерку, яка приїхала до нього на виклик. Жінка потрапила до лікарні із забоями та струсом мозку.

Близько десятої вечора чоловік викликав "швидку" в Червонограді і повідомив, що у нього розбита голова. За словами ексАТОвця, його побили незнайомці, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На виклик до нього приїхали два фельдшери, медсестра і водій. Пацієнт одразу почав лаятися з водієм, тому що медики нібито довго їхали на виклик. Хоча, за їхніми словами, "швидка" доїхала до чоловіка максимум за шість хвилин.

На Львівщині п'яний ексАТОвець побив фельдшерку Скріншот з відео

Постраждала фельдшерка намагалася вгамувати п'яного чоловіка і попросила зайти в салон авто для огляду голови. У відповідь він ударив жінку і вона втратила свідомість. У лікарні співробітниці швидкої допомоги зашили губу, діагностували струс мозку і черепно-мозкову травму.

"Зараз її стан середньої тяжкості, думаю що стаціонарного лікування їй потрібно 3-4 дні. На комп'ютерній томографії серйозних речей і травматичних змін немає", – розповів нейрохірург Червоноградської міської лікарні Олег Синицький.

Нападник пручався під час затримання і його доставили в райвідділ, щоб скласти протокол. Він не реагував на законні вимоги поліцейського, у результаті чого до нього застосували фізичну силу і наручники.

На Львівщині п'яний ексАТОвець побив фельдшера Скріншот з відео

Пізніше правоохоронці встановили, що чоловік демобілізований боєць і воював на сході України. Він відмовився зустрічатися з журналістами, але по телефону зізнався, що шкодує про скоєне.

"Я не хотів усього цього. Хотів би то якось виправити, але як? Трохи був нетверезий і з головою у мене не те вже...У психолога лікуюся. Моя дружина з нею сьогодні говорила, хотіла гроші їй на лікування дати, вона відмовилася", – прокоментував чоловік.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує штраф у 850 гривень або рік виправних робіт.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині медсестру "швидкої" жорстоко побили на виклику. На медпрацівницю напала п'яна жінка, до будинку якої прибула бригада "швидкої".

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