З ДБР звільнили слідчого Корецького. Документ
З ДБР звільнили слідчого Олега Корецького.
З Державного бюро розслідувань звільнили керівника слідчої групи Олега Корецького.
OBOZREVATEL отримав копію наказу про звільнення, де йдеться, що слідчого звільнили на підставі законів "Про Державне бюро розслідувань" та "Про державну службу".
У документі за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова вказано, що Корецького звільнили "у зв’язку із скороченням посади державної служби внаслідок зміни штатного розпису з припиненням державної служби".
З ДБР звільнили слідчого Корецького. Документ
Нагадаємо, що раніше Корецький заявив, що глава Офісу прокурора Ірина Венедіктова досі впливає на роботу ДБР. Він розповів, що один з членів комісії, яка обирала заступників директора бюро, за незгоду брати участь у незаконних діях виключили зі складу комісії наказом Венедіктової.
Пізніше Корецький, який заявляв, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, дав широку пресконференцію для журналістів.
При цьому ДБР звинуватило керівника слідчої групи Олега Корецького в спекуляціях в зв'язку з його звільненням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
П'ятий президент України розповів про те, що керівник слідчої групи ДРБ Олег Корецький, який очолював розслідування, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск з метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка;
Також Корецький заявив, що колишній адвокат Януковича, заступника директора ДБР Олександр Бабіков вимагав від слідчих викликати на допити п'ятого президента України Петра Порошенка, незважаючи на те, що знав про відсутність складу злочину в справі.